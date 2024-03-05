فاتن حمامة VS خالد النبوى.. الجديد فى مسلسل إمبراطورية ميم

يقدم الفنان خالد النبوي عملا دراميًا جديدًا يحمل اسم “إمبراطورية ميم”، ويعرض في شهر رمضان المقبل 2024، ويجسد خلاله شخصية رب أسرة يحاول الحفاظ عليها.

اختلافات الرواية عن المسلسل

المسلسل ينتمي للأعمال الروائية المحولة لنص درامي، فقد كان إحسان عبدالقدوس صاحب القصة يتناول عدة نماذج رآها في الحياة يسبغ عليها الطابع القصصى.



اول الاختلافات بين الفيلم والمسلسل هو أعمال أبناء البطل، فنجدهم في المسلسل ينقسمون لـ3 أولاد كبار، و3 أطفال، لكن في الفيلم كانوا مراهقين وتفاصيل مشاكلهم مختلفة تمامًا، ولعل المسلسل يعتبر حالة تجديد للواقع الذي نعيش فيه الآن.

ثاني الاختلافات يكمن في شقيقة البطل التى لم تكن في الفيلم، لكن في المسلسل نجد الفنانة نشوى مصطفى تجسد الدور الجديد في النص الرمضاني المرتقب عرضه رمضان 2024، أيضا مشكلة هدم المنزل وهو ما لم يتواجد في الفيلم، فالمسلسل يتطرق لعدد من المشاكل اليومية الجديدة في السرد عما تم تقدميها في الفيلم الذي لعبت بطولته فاتن حمامة مع أحمد مظهر.

أبطال إمبراطورية ميم لفاتن حمامة

فيلم "إمبراطورية ميم" بطولة فاتن حمامة وأحمد مظهر وسيف أبوالنجا وهشام سليم وحياة قنديل وليلى حمادة، إحسان عبدالقدوس، سيناريو كوثر هيكل وإخراج حسين كمال.

أبطال مسلسل “إمبراطورية ميم”

"إمبراطورية ميم" بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.