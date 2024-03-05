ناهد صلاح: المتحدة تقدم موسما استثنائيا و"الحشاشين" عمل يليق بالمشاهد

أكدت الناقدة ناهد صلاح، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تؤكد منذ الوهلة الأولى للبروموهات مدى التنوع والتميز الذي يتواجد في الأعمال التي تقدمها، ما بين الاجتماعي والكوميدي والتاريخي والشعبي، كما أنه من الممكن أن نرى أعمال تنتمي لأعمال الفانتازيا.

وأشارت إلى أن المتحدة تظهر توليفة جيدة القيمة ويتأكد ذلك من خلال تعاونها مع عدد كبير من شركات الإنتاج، لتقديم أعمال ذات أبعاد اجتماعية مميزة فهناك أعمال تجسد واقع جيد لشكل الدراما المصرية، منها مسلسل الحشاشين الذي يتعاون فيه المخرج بيتر ميمي مع السيناريست عبدالرحيم كمال ويقدمان من خلاله عمل يليق بالجمهور لما فيه من تفاصيل مميزة، كما أن مسلسل امبراطورية ميم من الأعمال المميزة وغيرهما.

أعمال مميزة للمتحدة في رمضان

وقالت ناهد: "هناك أعمال كوميدية ستتواجد على الساحة بها مساحات إنسانية كبيرة، كما أن مسلسل يحيى الفخراني مع مجدي أبو عميرة، سيكون مهم وذو طبيعة جيدة، ويظهر من كل ذلك أن هناك تغير جوهري نترقبه بشكل كبير على حسب المتلقي للأعمال التي يود متابعتها، والتي ستكون متنوعة".

وتابعت: "يتأكد هذا العام فكرة الـ15 حلقة وليست 30 حلقة فقط، فهناك فهم لأبعاد السوق وأعتقد أن نمط الحلقات القصيرة أظهرت نجاحها مع الجمهور، لنبتعد عن فكرة المط، وهذا يؤكد تغير كبير في قوانين السوق، كما أن المتحدة تقدم في أعمالها عدد من الأسماء الشابة وتعطي الفرصة للممثلين الشباب، وأبرز مثال على ذلك مسلسل مسار إجباري، الملىء بالنجوم الشباب، وهذا تحدي كبير".

واختتمت: "ننتظر جميعا متابعة الأعمال الجديدة، ولدينا أمل كبير في الدراما التلفزيونية المنتظر عرضها في شهر رمضان".