الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض كامل العدد +1 وأبرز أحداثه

دينا الشربينى
دينا الشربينى

انتهت الفنانة دينا الشربيني من تصوير أحداث مسلسلها الجديد “كامل العدد +1”، وذلك في العمل المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024 ، ويأتي عرضه بعد النجاح الكبير الذي حققه في العام الماضي ولاقى ردود افعال طيبة وقت عرضه .

موعد عرض مسلسل كامل العدد +1

يعرض مسلسل كامل العدد +1 مع بداية أولى ايام شهر رمضان المقبل 2024 على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن مواعيد عرض مسلسل كامل العدد +1 خلال الساعات المقبلة.

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قنوات عرض مسلسل كامل العدد+1

يعرض على قنوات ON الفضائية بشكل حصري عبر قنواتها خلال موسم دراما رمضان 2024 فيعرض المسلسل بشكل حصري على قناة ON بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل كامل العدد +1 الجزء الثاني

مسلسلات المتحدة رمضان 2024.. كامل العدد+1 لـ دينا الشربيني


قصة مسلسل كامل العدد

تدور أحداث مسلسل كامل العدد +1 في إطار اجتماعى لايت، مع تطورات جديدة يواجهها الزوجان ليلى تيمور "دينا الشربيني" وأحمد مختار "شريف سلامة" وتظهر مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، وطرح قضايا وقصص من واقع المجتمع والحياة، وفي الجزء الثاني تتطور شخصيات الأبناء وتتطور مشاكلهم، هذا ما جعل المسلسل يكون قريبًا من المشاهدين وأن شخصياته حقيقية.

ابطال مسلسل كامل العدد +1

مسلسل "كامل العدد +1" بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

وحقق المسلسل في نسخته السابقة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بصناع العمل، وبالحكاية التي اقتربت من الكثير مما يحدث في البيوت المصرية، وأعادتهم لواحد من أنجح الأفلام المصرية التي مازال الجمهور يحب مشاهدتها، وهو فيلم "عالم عيال عيال" بطولة النجمين رشدي أباظة وسميرة أحمد، وهو الفيلم الذي حرص صناع العمل على تقديم التحية لكل من شاركوا فيه، خاصة مع اقتراب ملامح القصتين.

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