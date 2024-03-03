الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات المتحدة رمضان 2024.. كامل العدد+1 لـ دينا الشربيني

كامل العدد+1
كامل العدد+1

تدور أحداث مسلسل كامل العدد +1 في إطار اجتماعى لايت، مع تطورات جديدة يواجهها الزوجان ليلى تيمور "دينا الشربيني" وأحمد مختار "شريف سلامة" وتظهر مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، وطرح قضايا وقصص من واقع المجتمع والحياة، وفي الجزء الثاني تتطور شخصيات الأبناء وتتطور مشاكلهم، هذا ما جعل المسلسل يكون قريبًا من المشاهدين وأن شخصياته حقيقية.

مسلسل كامل العدد+1

عدد الحلقات: (30 حلقة) 

بطولة: دينا الشربيني - شريف سلامة - إسعاد يونس


تأليف: رنا أبوالريش ويسر طاهر 
إخراج: خالد الحلفاوي
إنتاج: وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان

https://fb.watch/qAdvmaK7ZA/?mibextid=Nif5oz

 

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