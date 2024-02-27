الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| مصطفي درويش الحاضر الغائب في برومو "كامل العدد +1"

مصطفي درويش فى برومو
مصطفي درويش فى برومو كامل العدد +1

في لفتة طيبة من صناع مسلسل “كامل العدد +1”، ظهرت صورة خاصة للفنان الراحل مصطفي درويش ضمن أبطال العمل الفني، بطولة الفنان شريف سلامة والفنانة دينا الشربيني وعدد كبير من نجوم الفن.

وتوالت ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق أحدهم: “مصطفي درويش .. الف رحمة ونور تنزل عليك، إهداء ذكي وجميل وصادق من صناع المسلسل”.

 


وأعلنت قنوات ON الفضائية عن عرض مسلسل “كامل العدد +1" الذي يخوض بطولته كل من النجم شريف سلامة والنجمة دينا الشربيني بشكل حصري عبر قنواتها خلال موسم دراما رمضان 2024.

كامل العدد +1” من المقرر عرضه عبر منصة WATCH IT الرقمية بالتزامن مع عرضه عبر قناة ON العامة، وقناة ON DRAMA خلال شهر رمضان المبارك.

أبطال المسلسل

مسلسل كامل العدد +1 من بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

وتدور أحداث مسلسل “كامل العدد +1” في إطار اجتماعى لايت، مع تطورات جديدة يواجهها الزوجان ليلى تيمور "دينا الشربيني" وأحمد مختار "شريف سلامة" وتظهر مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية.

وطرح قضايا وقصص من واقع المجتمع والحياة، وفي الجزء الثاني تتطور شخصيات الأبناء وتتطور مشاكلهم، هذا ما جعل المسلسل يكون قريبًا من المشاهدين وأن شخصياته حقيقية.

مسلسل كامل العدد 1 أبطال مسلسل كامل العدد 1 مصطفى درويش الفنان مصطفي درويش الراحل مصطفى درويش

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