الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

"جودر" مسترخيًا على الشاطئ يفكر فى واقعه المرير.. "واتش إت" تروج لـ"ألف ليلة وليلة"

ياسر جلال
ياسر جلال

روجت منصة "واتش إت" لأحداث مسلسل جودر، وذلك بنشرها لمقطع فيديو من كواليس العمل الذي يرصد قصة "ألف ليلة وليلة"، ويعرض في النصف الأول من رمضان وذلك على شبكة قنوات ON وON drama.

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ونشرت المنصة مقطع فيديو عبر حسابها على "فيسبوك": "قعد كام يوم على جزيرة غريبة، فات عليه فجأة عشر سنين.. انتظروا النجم ياسر جلال في مسلسل جودر في رمضان على واتش إت".

ورصد المقطع لقطات من شخصية "جودر"، الذي يقدمها ياسر جلال، وهو ساكن على أحد الشواطئ يبحث في مخيلته عن حلول لمشاكله التي حدثت دون إرادته في مقطع رصد الكثير من محتوى العمل الرمضاني الجديد الذي ينطلق في النصف الأول من رمضان 2024.

قصة مسلسل جودر

وتعتبر قصة مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة من قصص الفانتازيا الأسطورية الفريدة من نوعها إذ يعد مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة من أهم وأضخم إنتاجات موسم رمضان 2024.

أما عن أحداث المسلسل فهي تدور حول "جودر" المصري، الذي يعمل صيادًا إلا أنه تتعقد معه مقادير الحياة، وذلك حتى من قبل قدومه إلى الدنيا، كما يدخل جودر في صراع مع أخويه بعد وفاة والده، الذي قام بالتفريق بين أبنائه الثلاث لأنه كان يحبه أكثر من أشقائه، وتحاك ضده الكثير من المؤامرات. 

أبطال "جودر"

يشارك في بطولة مسلسل جودر.. ألف ليلة وليلة 2024 بجانب النجم ياسر جلال كل من نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحى، هنادى مهنى، وفاء عامر، عبدالعزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، چيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، وتأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج شركتى ميدياهب سعدى – جوهر وأروما للمنتج تامر مرتضى.

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