الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل كامل العدد +1 الجزء الثاني

مسلسل كامل العدد
مسلسل كامل العدد

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن إطلاق الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد +1 المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2024.

مسلسل كامل العدد+1

المسلسل ضمن إنتاج الشركة لمسلسلات الـ 30 حلقة وهو من بطولة الفنانة دينا الشربيني والنجم شريف سلامة، في الوقت نفسه يتساءل الكثيرون عن السر وراء تسمية بهذا الاسم، والذي يرجع إلى الإشارة إلى أنه يوجد جزء ثان للمسلسل. 

قصة مسلسل كامل العدد+1

تدور أحداث مسلسل كامل العدد +1 في إطار اجتماعى لايت، مع تطورات جديدة يواجهها الزوجان ليلى تيمور "دينا الشربيني" وأحمد مختار "شريف سلامة" وتظهر مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، وطرح قضايا وقصص من واقع المجتمع والحياة.

وفي الجزء الثاني استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضي 2024، تتطور شخصيات الأبناء وتتطور مشاكلهم، هذا ما جعل المسلسل يكون قريبًا من المشاهدين وأن شخصياته حقيقية.

موعد عرض مسلسل كامل العدد 

يعرض مسلسل كامل العدد +1 مع بداية أولى ايام شهر رمضان المقبل 2024 ومن المقرر ان تعلن قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن مواعيد عرض مسلسل كامل العدد +1 خلال الساعات المقبلة. 

ويعد مسلسل كامل العدد +1 من المسلسلات المنتظرة ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024. 

مسلسلات المتحدة رمضان 2024.. كامل العدد+1 لـ دينا الشربيني

موعد عرض مسلسل كامل العدد +1

قنوات عرض مسلسل كامل العدد +1 

أعلنت قنوات ON الفضائية عن عرض مسلسل “كامل العدد +1" الذي يخوض بطولته كل من النجم شريف سلامة والنجمة دينا الشربيني بشكل حصري عبر قنواتها خلال موسم دراما رمضان 2024 ويعرض المسلسل بشكل حصري على قناة ON بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قائمة أعمال مسلسل كامل العدد +1

مسلسل "كامل العدد +1" بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

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