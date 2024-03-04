الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مرقس عادل : مصطفى شعبان ممثل محترف والمتحدة وفرت كل الامكانيات

شعبان
شعبان

أكد مخرج مسلسل المعلم مرقس عادل إنه سعيد بتجربة مسلسل المعلم، وخاصة بالتعاون مع مصطفى شعبان الذي يعلم سيكولوجية المشاهد المصري والعربي الذي يشاهد الأعمال في شهر رمضان، فهو شخص محترف ويعلم كل التفاصيل المهمة في العمل الذي يلعب بطولته، كما أن أي فنان يشعر بالدفء بالعمل معه.

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وعن التعاون مع سينرجي والمتحدة، قال لـ"الدستور"، تعاونت مع شركة سينرجي اكثر من مرة فهي شركة محترمة وهذا ثالث تعاون معهما، وهما يهتمون بالمحتوى بشكل كبير للغاية، فهي تختار العمل المبني على اسس درامية مهمة وجيدة القيمة ويدعمون هما والمتحدة كل العاملين معهم بشكل مهم وبكل ما يستطيعون من امكانيات، وأنا سعيد للغاية بهذا التعاون الذي اراه مثمرًا للغاية .

وعن كواليس العمل قال، يتبقى لنا عدد قليل من المشاهد وسننتهي من التصوير قريبًا، والمسلسل كواليسه ممتعة ومليئة بالتفاصيل الحقيقية عن عالم تجارة الاسماك، والمسلسل يتناول زمن واحد لكن هناك احداث تحدث في اوقات سابقة وهو ما يجعل المشاهد مربوط بالاحداث طوال الوقت بشكل مثمر.

 

مكان عرض مسلسل المعلم في رمضان 


يعرض مسلسل المعلم، في رمضان 2024، حيث يعرض مسلسل المعلم عبر شبكة قنوات الحياة، وقناة dmc، وأيضا منصة WATCH IT الرقمية.

مسلسل المعلم مكون من 30 حلقة تشوقية حيث يدخل البطل في صراعات كثيرة مع كبار التجار خلال تجارتة في الأسماك، ويقع والد النجم مصطفي شعبان في أزمة مالية بسبب سرقة أمواله من المنافسين له في السوق ، ما يتسببون له في الكثير من الخسائر، وهو الأمر الذي يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده الذي دخل السجن في رحلة صعوده ويتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذى تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرقة أمواله ولأن الجميع في دائرة الشك، تتسع دائرة الانتقام الذى تنطبق عليه مقولة كن حريصًا وأنت تصارع الوحوش حتى لا تصبح واحدا منهم وهذا ما نشاهده في المسلسل.

 

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