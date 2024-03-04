الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض لحظة غضب

صبا مبارك
صبا مبارك

أيام قليلة وينطلق عرض احداث مسلسل لحظة غضب، والمنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، وسط تواجد عدد كبير من الأعمال المختلفة والمميزة.

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موعد عرض مسلسل لحظة غضب

ويعرض العمل في الجزء الأول من شهر رمضان وذلك عقب اذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة واتش ات وفي النصف الثاني على التلفزيون.

قنوات عرض مسلسل لحظة غضب

يعرض مسلسل لحظة غضب من بطولة صبا مبارك خلال شهر رمضان المقبل 2024 على منصة watch it الإلكترونية بشكل حصري في النصف الأول من شهر رمضان على ان يعرض العمل في النصف الثاني من شهر رمضان على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

قصة مسلسل لحظة غضب

وتدور أحداث مسلسل لحظة غضب في إطار الإثارة والتشويق والغموض، وأثار العمل ضجة كبير قبل عرضه بسبب البوسترات الدعائية له، والتي ظهرت خلال بطلة العمل بملامح حادة ومخيفة وأمامها قالب كعك، والعمل مكون من 15 حلقة، ويتناول العديد من القضايا الاجتماعية التي تظهر المشكلات التي تحدث بين طرفين في علاقة حب والتي تكون حافلة بالرومانسية كما أنها في الوقت نفسه ممزوجة بالتشويق والمفاجآت.

وتجسد صبا مبارك خلال أحداث مسلسل لحظة غضب دور شيف في أحد الفنادق الكبري تعاني من الأزمات والمواقف بعد اختفاء زوجها بشكل مفاجىء دون أي مبررات.

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مسلسلات رمضان 2024.. لحظة غضب لـ صبا مبارك

أبطال مسلسل لحظة غضب

"لحظة غضب" من أعمال "واتش إت" الأصلية ويتضمن 15 حلقة، ويعرض حصريًا عبر المنصة خلال الشهر الكريم وهو من إخراج عبدالعزيز النجار، وتأليف مهاب طارق، كما يجمع الفنانين صبا مبارك ومحمد شاهين للمرة الثالثة في موسم دراما رمضان، حيث اجتمع الثنائي في مسلسل "شربات لوز" بطولة الفنانة يسرا، كما شارك الثنائي في بطولة مسلسل "سوتس بالعربي" مع النجم آسر ياسين، وهذا العام يتقابل الثنائي في "لحظة غضب" 2024.

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