مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض المعلم وأبرز أحداثه

يعرض مسلسل المعلم بطول النجم مصطفي شعبان في رمضان 2024، ضمن قائمة الأعمال الفنية التي تعرضها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر شاشاتها التلفزيونية المختلفة.

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

و طرحت "watch it" البوستر المبدئي لمسلسل "المعلم" الذي يخوض بطولته مصطفى شعبان، ومازال شعبان وطاقم العمل يستكملون تصوير مشاهد المسلسل.

موعد عرض مسلسل المعلم

يعرض مسلسل المعلم في أول أيام رمضان حيث أنه من الملسلات ذات الـ30 حلقة مليئة بالأحداث والتشويق.

قنوات عرض مسلسل المعلم

يسأل عدد كبير من الجمهور عن قنوات عرض مسلسل المعلم، والمقرر عرضه في رمضان 2024، حيث يعرض مسلسل المعلم عبر شبكة قنوات الحياة، وقناة dmc، وأيضا منصة WATCH IT الرقمية.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم من بطولة النجم مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبد الله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل المعلم

مسلسل المعلم مكون من 30 حلقة تشوقية حيث يدخل البطل في صراعات كثيرة مع كبار التجار خلال تجارتة في الأسماك، ويقع والد النجم مصطفي شعبان في أزمة مالية بسبب سرقة أمواله من المنافسين له في السوق ، ما يتسببون له في الكثير من الخسائر، وهو الأمر الذي يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده الذي دخل السجن في رحلة صعوده ويتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذى تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرقة أمواله ولأن الجميع في دائرة الشك، تتسع دائرة الانتقام الذى تنطبق عليه مقولة كن حريصًا وأنت تصارع الوحوش حتى لا تصبح واحدا منهم وهذا ما نشاهده في المسلسل.