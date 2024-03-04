الإثنين 04 مارس 2024
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تحقيقات ومتابعات

كيف تفاعل الجمهور مع دعاية مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان؟

المعلم
المعلم

ارتفعت مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية على مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان، والذي يشارك بقوة في مارثون الدراما الرمضانية 2024، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المبارك 2024، على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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تفاعل الجمهور مع دعاية مسلسل المعلم لمصطفى شعبان 

تخطى البرومو الدعائي لمسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان المليون مشاهدة، منذ بداية عرضه، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من البرومو، وصور الفنان مصطفى شعبان وهو يحمل طاولة السمك.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من برمو مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان، وتحدثوا عن قصة المسلسل الذي يعاني فيها مصطفى شعبان.

قصة مسلسل المعلم لمصطفى شعبان
 

يظهر الفنان مصطفى شعبان خلال أحداث مسلسل المعلم في دور جديد حيث يعمل تاجر سمك ويبيعه في بعض من المناطق الشعبية ويدخل في العديد من الصراعات، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها في إطار شعبي اجتماعي.

وتستمر رحلة صعود الفنان مصطفى شعبان خلال المسلسل، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

أبطال مسلسل المعلم لمصطفى شعبان 

يتكون فريق عمل مسلسل المعلم من عدة نجوم وهم:

  • مصطفى شعبان
  • هاجر أحمد
  • أحمد فؤاد سليم
  • إنتصار
  • سهر الصايغ
  • أحمد بدير
  • أحمد عبدالله محمود
  • طارق النهري
  • سلوى خطاب
  • منذر رياحنة
  • سلوى عثمان
  • هالة مرزوق
  • محمد أبو داود
  • عبدالعزيز مخيون
  • حجاج عبدالعظيم
  • مصطفى حشيش
  • لبنى ونس
  • فتوح أحمد
  • علاء زينهم
  • أسامة الهادي
  • جان رامز
  • محمود الليثي
  • ميران عبدالوارث
  • محمد العمروسي
  • رشا سامي

يعد مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان من  اﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مرقس عادل، وتأﻟﻴﻒ محمد الشواف.

قنوات عرض مسلسل المعلم لمصطفى شعبان 

أعلنت قناة ON E عن عرضها لمسلسل المعلم للفنان الكبير مصطفى شعبان، ضمن خطتها للأعمال الدرامية المقرر عرضها في رمضان 2024.

وطرحت "المتحدة" البرومو الذي لاقى رواجًا كبيرًا، ومن المقرر أن يُعرض مسلسل "المعلم" عبر شبكة قنوات "الحياة" بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

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