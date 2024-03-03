بالأحضان.. مصطفى كامل يستقبل الموسيقار سليم سحاب في جنازة حلمي بكر

استقبل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل بالأحضان، الموسيقار سليم سحاب خلال لقائهما في مراسم تشييع جثمان الموسيقار الراحل حلمي بكر من مسجد السلام في مدينة نصر لأداء صلاة الجنازة بعد صلاة العصر.

وحضر صلاة الجنازة عدد كبير من الفنانين والفنانات وأقارب الفقيد وأهله ومحبيه الذين حرصوا على وداعه الوداع الأخيرة، قبل دفنه في مرقده الأخير بمدافن العائلة.

https://youtu.be/SshVpdh42N4

يذكر أن الموسيقار حلمى بكر قدم أكثر من 1500 لحن موسيقى، وتعاون خلالها مع كبار المطربين فى العالم العربى، أبرزهم وردة، نجاة، ليلى مراد، مدحت صالح، محمد الحلو، على الحجار، وغيرهم.