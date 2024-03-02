أجواء راقصة وديكورات مبهرة في مسلسل "جودر".. تعرف على التفاصيل

ينتظر جماهير الدراما المصرية انطلاق ماراثون مسلسلات رمضان 2024، على قنوات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وجاء مسلسل جودر للفنان ياسر جلال ضمن المسلسلات الاجتماعية التشويقية التي انتشر الحديث عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذاع أمر البوسترات الاستباقية لشهر رمضان المبارك.

أجواء راقصة وديكورات مبهرة في مسلسل جودر

ونشرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برومو مسلسل جودر على شاشة قناة ON E، والذي أثار انتباه العديد من الجماهير، إذ سادت أجواء الفانتازيا، والديكورات المتروك عليها بصمة معمار الحضارة الإسلامية، والنقوش والزخارف، التي تملأ كل تفاصيل مسلسل جودر.



وضم البرومو الإعلاني لمسلسل جودر- ألف ليلة وليلة رقصات وأستعراضات فنية، تتناغم فيها النساء مع قصة جودر، التي يعيشها الفنان ياسر جلال.



قصة مسلسل جودر

كما عرضت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوسترات وبرومو مسلسل جودر- ألف ليلية وليلة على شاشاتها ومنصاتها، والتي تدور تفاصيل قصته حول مسلسل جودر حوّل عدد من الأساطير التي ذكرت في كتاب ألف ليلة وليلة.

ويلعب الفنان ياسر جلال شخصية “جودر” الأب الأقرب لوالده، والذي يدخل في أجواء صراع شرس مع أشقاءه بسبب تعاملهم مع الأب، ومن ثم تبدأ الأجواء التشويقية في معاركه مع أشقاءه.

ويخوض جودر أو ياسر جلال العديد من المغامرات والتي ستكون بها الكثير من الأحداث الممتلئة بالتشويق والإثارة، وتحول هذه المغامرات الصياد جودر إلى أحد الأثرياء لتدور الحكاية حوّل الملك شهريار وشهرزاد، وذلك في العالم السحري الذي سيخلقه لنفسه ضمن أحداث مسلسل “جودر”.

أبطال مسلسل جودر

يشارك في بطولة مسلسل جودركل من:

يتكون فريق عمل مسلسل جودر من عدة نجوم وهم:

ياسر جلال

نور اللبنانية

ياسمين رئيس

تارا عماد

عمرو عبدالجليل

وفاء عامر

أيتن عامر

محمود البزاوي

محمد التاجي

عبدالعزيز مخيون

أحمد بدير

رشوان توفيق

أحمد فتحي

أحمد ماهر

وليد فواز

عايدة رياض

سامي مغاوري

فتوح أحمد

محمد علي رزق

إسلام حافظ

مجدي بدر

هنادي مهنا

جيهان الشماشرجي

سماح أنور

سامية الطرابلسي

ميرنا هشام

ويعد مسلسل جودر من إﻧﺘﺎﺝ سعدي جوهر، وتامر مرتضى، ومن تأليف أنور عبدالمغيث، ومن ﺇﺧﺮاﺝ إسلام خيري.

قنوات عرض مسلسل جودر

المتوقع أن يعرض مسلسل جودر في النصف الأول من رمضان على شبكة قنوات ON وON drama، ومسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" ينتمي إلى مسلسلات رمضان 2024 التي تتكون مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة لياسر جلال من 15 حلقة فقط.

وطرحت منصة watch it بوسترات منفردة لأبطال العمل واتسمت الإبهار البصري وذلك في إطار الحملة الترويجية للمسلسل الذي يعد الأضخم إنتاجيا ضمن مسلسلات رمضان 2024.

نجح مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة لياسر جلال وعلى الرغم من عدم عرضه بعد في جذب انتباه المشاهدين منذ طرح البرومو الدعائي للعمل وكذلك البوسترات الدعائية لمسلسل جودر - ألف ليلة وليلة لياسر جلال.