الأحد 03 مارس 2024
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تحقيقات ومتابعات

وزيرة الثقافة تقدم واجب العزاء في الموسيقار حلمي بكر

نفين الكيلاني
نفين الكيلاني

حضرت  منذ قليل، وزيرة الثقافة نفين الكيلاني إلى عزاء الموسيقار الكبير الراحل حلمي بكر في مسجد الحامدية الشاذلية، وذلك بعد دفنه في مدافن العائلة «الوفاء والأمل» بمدينة نصر.

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وحضر عدد كبير من الفنانين والفنانات وأقارب الفقيد وأهله ومحبيه، الذين حرصوا على وداعه الوداع الأخير، قبل دفنه في مرقده الأخير بمدافن العائلة.

ونعت المطربة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، الموسيقار حلمي بكر، الذي وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 86 عاما.

وقالت "نادية" عبر حسابها على "فيسبوك": "لا إله الا الله ولا نقول إلا ما يرضى الله، البقاء لله، أستاذ حلمى انتقل إلى رحمة الله، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته، ربنا يصبر ابنه وإخواته وكل محبيه المخلصين".

وقال الدكتور محمد عبدالله، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، إن الموسيقار حلمي بكر كان يتلقى العلاج اللازم في مستشفى بكفر صقر في محافظة الشرقية، ووافته المنية هناك، معربًا عن حزنه الشديد على وفاته، متمنيًا له الرحمة والمغفرة.

كانت قد كشفت زوجة الراحل، سماح القرشى، في تصريحات لها، عن أن حالته الصحية ساءت بشكل كبير خلال الـ3 أشهر الماضية، وأنه كان يحتضر، مشيرة إلى أنها قامت بتحويل المنزل إلى مستشفى من أجل صحته، والاستعانة بأحد الأطباء وإجراء الفحوصات اللازمة له.

كما نشب خلاف بين عائلة الموسيقار حلمي بكر وأرملته بعد لحظات من وفاته، إذ رفض نجل الراحل دفن والده إلا بعد حضوره من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر، وفي هذه الأثناء أتم شقيق الراحل كافة إجراءات الوفاة، بعد 48 ساعة من وفاة حلمي بكر.

يذكر أن الموسيقار حلمى بكر قدم أكثر من 1500 لحن موسيقى، تعاون خلالها مع كبار المطربين فى العالم العربى، أبرزهم: وردة، نجاة، ليلى مراد، مدحت صالح، محمد الحلو، على الحجار، وغيرهم.

نفين الكيلاني
نفين الكيلاني
نفين الكيلاني
نفين الكيلاني
صلاة الجنازة حلمي بكر الموسيقار الكبير الراحل حلمي بكر مسجد الحامدية الشاذلية أرملة حلمي بكر

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