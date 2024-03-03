إيهاب فهمى أول الحضور لعزاء الموسيقار حلمى بكر

حضر، مساء الأحد، الفنان إيهاب فهمي إلى عزاء الموسيقار الكبير حلمي بكر في مسجد الحامدية الشاذلية وذلك بعد دفنه في مدافن العائلة بمدينة نصر.

وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد السلام بمدينة نصر على الموسيقار الراحل حلمي بكر، بعد صلاة العصر.

وحضر عدد كبير من الفنانين والفنانات وأقارب الفقيد وأهله ومحبيه، الذين حرصوا على وداعه الوداع الأخير، قبل دفنه في مرقده الأخير بمدافن العائلة.

ونعت المطربة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، الموسيقار حلمي بكر، الذي وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 86 عاما.

وقالت نادية عبر حسابها على "فيسبوك":"لا إله الا الله ولا نقول إلا ما يرضى الله، البقاء لله، أستاذ حلمى انتقل إلى رحمة الله، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته، ربنا يصبر ابنه وإخواته وكل محبيه المخلصين".

وقال د. محمد عبدالله، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، إن الموسيقار حلمي بكر كان يتلقى العلاج اللازم في مستشفى بكفر صقر في محافظة الشرقية، ووافته المنية هناك، معربًا عن حزنه الشديد على وفاته، متمنيًا له الرحمة والمغفرة.