رحلة حلا شيحة من الانسحاب للعودة لـ"إمبراطورية ميم"

بدأت الفنانة حلا شيحة حياتها الفنية أمام عدد كبير من النجوم المميزين والذين من ضمنهم الفنان نور الشريف من خلال مسلسل الرجل الآخر، وبعدها انطلقت في طريق النجومية لتقدم مع المخرج طارق العريان فيلم “السلم والثعبان” وبعدها قدمت فيلم “ليه خلتني أحبك” ومع محمد سعد بطولة “اللمبي” .

اختيارات حلا أغلبها كان ناجحا وتفاصيل الأدوار جميعها كانت بمثابة بطولة، لتضع نفسها بطريقتها الممزوجة بين الكوميديا والرومانسية في صفوف الكبار، إلا أن حالتها المزاجية كانت تتغير وتتغير أفكارها لأسباب هي وحدها تعلمها، لتقرر بعد كل نجاح أن تعتزل الفن، وكان بداية ذلك عقب نجاح اللمبي الذي جعلها فى منطقة مميزة بين الكبار، ولعل أبرز تفاصيل ذلك الاعتزال المبهم وقتها هي فكرة الأحلام الصعبة التي راودتها طويلا وقت نومها، لتقرر أن تبتعد عن الفن تمامًا وترتدي الحجاب وتعتزل، لكن قرارها لم يكن طويلا وسرعان مع عادت بعدها بعام واحد فقط وتحديدًا 2004 مع الزعيم بعد الكثير من الإقناعات من قبل الزعيم وآخرين، حيث استمعت لرأي المقربين ووافقت على العودة من جديد .

اعتزال وعودة

ولأن قرار العودة والاعتزال بالنسبة لحلا كان أمرًا غير مفهوم لها شخصيًا، قررت للمرة الثانية الاعتزال بعدما تألقت بشكل لافت للأنظار بثلاثة أعمال هما فيلمان “أريد خلعًا” و“غاوي حب” ومسلسل “راجعلك يا إسكندرية”، لتغلق حلا تليفونها في هذه اللحظة وتذهب في رحلة منفردة لفيلتها بمارينا وتمكث هناك مبتعدة تمامًا عن الأضواء والشهرة، ولعل الرأي السائد وقتها أن قرار اعتزالها في هذا التوقيت يعود لأسباب عاطفية، لكنها لم تؤكد أو تنف كل تلك التفاصيل، ومع ذلك قررت العودة في العام الذي يليه للفن وتحديدا 2006 وقدمت مرتدية الحجاب فيلم “كامل الأوصاف” الذي كان آخر افلام الراحل عامر منيب قبل وفاته .

غابت حلا منذ ذلك الفيلم لفترة طويلة وصلت إلى 13 عامًا لتقرر بعد ذلك العودة من جديد للتمثيل لتقدم مسلسل “زلزال” مع الفنان محمد رمضان وبعدها قدمت فيلم “مش أنا” مع النجم تامر حسني لتتبرأ من الفيلم ومشاهدها الرومانسية مع تامر حسني وتقرر الاعتزال مرة أخرى معتبرة الفن حراما، وهو الأمر الذي أدخلها في مشاكل عديدة مع عدد كبير من الفنانين ومنهم أشرف زكي نقيب الفنانين الذي لم يتعاطف معها هذه المرة، وذهب في طريق تامر حسني باعتباره لم يجن على حلا التي صورت هذه المشاهد بمحط إرادتها .

ومع كل هذه اللخبطة في قرارات حلا ومكوثها طويلا صامتة لا تتحدث حول الفن واعتزالها من عدمه، قررت من جديد أن تعتذر لفناني مصر وعلى رأسهم النقيب أشرف زكي الذي عبر عن ثقته الكاملة في حلا وقرارها الأخير بالعودة للتمثيل من جديد، لتطل علينا في رمضان 2024 بشكل جديد وبشخصية “مي” مع النجم خالد النبوي في أحداث مسلسل “إمبراطورية ميم” والتي تجسد خلاله دورا رومانسيا في إطار اجتماعي.