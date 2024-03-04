الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

سهر الصايغ تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل "المعلم"

سهر الصايغ
سهر الصايغ

أكدت الفنانة سهر الصايغ أنها سعيدة بالتواجد وسط نجوم كبار في أحداث مسلسل "المعلم" الذي تقدم خلاله دور سيدة متزوجة من الفنان مصطفى شعبان ولديهما ابن يلعب شخصيته جان رامز.

وأشارت إلى أن المسلسل يتناول قضايا حياتية عديدة ستشد انتباه الجمهور منذ الحلقة الأولى.

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وأشارت الصايغ إلى أن العمل مليء بالحكايات المكتوبة بشكل مريح للفنان لتقديمها على أفضل شكل ممكن، وهو ما يجعل المشاهدين ينتظرون شكلا دراميًا مشابهًا للواقع الذي يعيشون فيه، وأكدت أن العمل نفسه يحتوي على الكثير من الصراعات الواقعية التي تجعلها تظهر بدور الزوجة الأصيلة التي تقف بجوار زوجها لتحافظ على منزلها بسبب تلك الصراعات الكبيرة.

تفاصيل مسلسل "المعلم"
ونفت الصايغ أن يكون المسلسل مشابهاً لقصة فيلم "شادر السمك" كما يخيل للبعض، مشيرة إلى أن الفيلم يمثل قصة والمسلسل يمثل قصة مختلفة تمامًا ولا يوجد بينهما أي تشابه سوى في تجارة السمك نفسه فقط. وأكدت أن التفاصيل التي بداخل العمل مغايرة وحواديتها مختلفة وجديدة ومرسومة بعناية شديدة على الشاشة بكاميرا مرقس عادل الذي تجده واحدًا من المخرجين المهمين في مصر لما فيه من نظرة مميزة للمشاهدين ولشكل الأدوار نفسه.


سهر الصايغ تشكر الشركة المتحدة 
وعبرت سهر عن سعادتها بشركة سينرجي المنتجة للعمل ووصفتها بالشركة المحترفة التي تقدر الفنان والجمهور على حدٍ سواء، مشيرة إلى أن الشركة وفرت كافة الإمكانيات التي تجعل العمل يظهر في أفضل شكل ممكن، وهو ما سيراه الجمهور منذ أولى الحلقات، فالعمل تم تصويره في أماكن مميزة وحقيقية تدخل المشاهدين في القصة نفسها بشكل جيد جدًا.
وأكدت أن الموسم مليء بالأعمال الجيدة وهذا يعود بالنفع على الجمهور ويجعله يختار الأعمال المفضلة له، وأعتقد أن هذا التنوع يفيد صناعة السينما والتلفزيون في مصر كثيرًا، وأود أن أشكر جميع الجهات المسؤولة على هذا التنوع الكبير والمميز.

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