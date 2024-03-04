"المتحدة" تبدع في صناعة الوعي السياسي والاجتماعي؟ دراما رمضان خير دليل

بسيناريوهات محكمة وتفاصيل درامية موزونة استطاعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن تحقق نجاحًا كبيرًا لإيصال معاني الدولة المصرية وأفكارها وعادتها وتقاليدها من جديد للشارع المصري والعربي ايضًا، من خلال اعمال فنية مليئة بالتفاصيل الاجتماعية الخصبة التي تعبر عن الهوية المصرية بطريقة عصرية كتبت بشكل متميز .

الشركة المتحدة تنوع في الدراما وتهتم بالواقع الاجتماعي والسياسي

فأوصلت المتحدة مفاهيم عديدة بقصص درامية عبرت فيها عن الشكل الجديد للدولة المصرية المبني في الاصل على الحضارة والتراث،لتعيد الشكل الجيد للشارع المصري الذي افتقده المشاهد لسنوات كانت بالعجاف، قبل ان يتم السيطرة على الذوق العام للمتفرج بشكل يوازن بين الحداثه والاصالة، فعبرت الشركة عن ذلك بمسلسلات وافلام صاحبت شكلا جديدًا أشاد به النقاد .

المتحدة تعيد كتابة التاريخ بشكل عصري

فقدمت الشركة أعمالا درامية تناولت خلالها العديد من الموضوعات الاجتماعية المعبرة عن الهوية المصرية، بجانب إعادتها لسرد القصص التاريخية بطريقة عصرية بها صبغة سياسية تظهر الحقائق للمصريين والشعوب العربية التي لطالما شربت من الدراما المصرية العسل، ولعل اختيار الشركة للموضوعات التي تنفذها يظهر مدى دقة الاختيار والدليل على ذلك مسلسل الاختيار الذي تنوع بين اجزائه الثلاثه واظهر الكثير من الحقائق حول التنظيمات الارهابية والتكفيرية في مصر كذلك اظهر كيف حافظ جيش مصر على امنها من كل المحاولين النيل منها .

كما أن هذا العام ترصد المتحدة الكثير من الأعمال التاريخية التي تتنوع فيما بينها لاظهار شكلا جديدا لعالم الدراما المصرية، حيث ان مسلسلي جودر والحشاشين يرصدان الكثير من التفاصيل الملهمة حول تاريخ مصر بشكل يظهر حقائق في معدن الشعب المصري منذ مئات السنين .

وتواجد المتحدة على الساحة اظهر تغير واضح في شكل المسلسلات المصرية التي كانت تميل الى العنف والجريمة والمخدرات وتجعله شىء طبيعي المجتمع المصرى، لتغير الشركة المتحدة على على مدار سنوات هذا الشكل الذي كان في فترة مليئة بالتغيرات، لتعدل الشركة هذا الامر وتنطلق في عرض مساحات فنية عن بطولات الجيش المصرى والشرطة واستعراض سيرة بعض الشخصيات الدينية، كذلك القضايا الاجتماعية التى تمس العدد الاكبر من المصريين.