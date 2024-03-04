الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى ينعى الفنان جميل برسوم

جميل برسوم
جميل برسوم

نعى الفنان إيهاب فهمي رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية، الفنان جميل برسوم؛ الذي وافته المنية فجر اليوم الاثنين 4 مارس.

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يذكر أن الفنان جميل برسوم؛ شارك في بعض الأعمال التليفزيونية أشهرها مسلسل "آوان الورد"، "تحت الوصاية"، "كلبش"، "الطاووس"، "أهل كايرو"، وأعمال سينمائية أهمها: "ولاد العم"، "الفيل الأزرق"، "الكنز".

كما تم تكريمه بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما؛ برئاسة الأب بطرس دانيال على مجمل أعماله.

 آخر أعماله

ويذكر أن الفنان جميل برسوم شارك مؤخرا في مسلسل "تحت الوصاية"، إذ جسد دور الجد، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

إيهاب فهمي المركز القومي للمسرح المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية الفنان جميل برسوم والموسيقي

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