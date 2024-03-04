الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"الظرفاء".. رحلة يومية مع نجوم الكوميديا على الراديو 9090 فى رمضان

برنامج الظرفاء
برنامج "الظرفاء"

يطل علينا الراديو 9090  خلال شهر رمضان المبارك ببرنامج "الظرفاء" الذي تقدمه الإعلامية بسنت بكر، في رحلة ضحك وترفيه مع 30 شخصية كوميدية أسعدت المصريين وحفرت في قلوبنا ابتسامة وحكاية.

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يلقي البرنامج الضوء على مشوار حياة نجوم الكوميديا والأسماء اللامعة التي أضحكتنا على مدار سنوات طويلة.

تفاصيل البرنامج في رمضان 

ويستعرض البرنامج المواقف الإنسانية التي مر بها هؤلاء الفنانون، بالإضافة إلى أشهر مشاهدهم التي ترسخت في ذاكرة المصريين، ويقدم البرنامج فقرات متنوعة، تشمل عرض مقاطع شهيرة من أعمال الفنانين، مما يعيد ذكريات جميلة للمستمعين ويدخلهم في نوبة من الضحك.

ويقدم البرنامج أيضًا نماذج من الأعمال الفنية التي قدمها الفنانون الكوميديون خلال مسيرتهم الفنية، مع التركيز على أعمالهم الرمضانية المميزة.

ويقدم برنامج "الظرفاء" محتوى متنوعًا يجمع بين المعلومات والترفيه، حيث يثري ثقافة المستمعين ويقدم لهم جرعة من الضحك والبهجة في شهر رمضان المبارك.

يبث البرنامج طوال أيام شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 1:10 ظهرًا، ويعاد في الساعة 7:50 مساء.

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