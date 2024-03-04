الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

ويبقى الأثر.. موسم جديد لـ"عمارة الحاج رمضان" على الراديو 9090

عمارة الحاج رمضان
عمارة الحاج رمضان

يعود الإعلامي أحمد يونس، بموسم جديد من برنامج "عمارة الحاج رمضان" على الراديو 9090، حاملاً معه قصصًا وحكايات جديدة عن سكان العمارة الطيبين.

يبحر أحمد يونس، بنا في الموسم التاسع من البرنامج في رحلة يومية عبر 30 موقفًا إنسانيًا، يروي حكايات 30 أسرة تسكن العمارة، تحت شعار "ويبقى الأثر".

ويركز البرنامج هذا العام على تأكيد أهمية الأثر الطيب الذي يمكن أن يتركه الإنسان في حياة الآخرين، حتى لو كان بسيطًا، وكيف أن هذا الأثر قد يغير حياة شخص أو يساعده في تخطي صعابها.

ويعد برنامج "عمارة الحاج رمضان" من أهم البرامج التي تقدم خلال شهر رمضان على الراديو 9090، حيث نال إعجاب الكثير من المستمعين على مدار المواسم الماضية، لما يقدمه من محتوى إنساني مؤثر وقصص تلامس قلوب الجميع.

ويذاع البرنامج الساعة 2:40 عصرًا، ويعاد الساعة 8:10 مساء، طوال أيام شهر رمضان المبارك على الراديو 9090.

خريطة الراديو 9090 في رمضان 


ويطل راديو "9090" على مستمعيه في رمضان 2024 بشكل جديد وحملة دعائية ضخمة تغزو شوارع القاهرة، تعكس تنوع محتواه الثري وخريطته البرامجية المميزة التي تلبي جميع الأذواق.

ويحرص "9090" دائمًا على تقديم محتوى إبداعي يثري الساحة الإذاعية ويسعد المستمعين خلال الشهر الكريم، ويواصل هذا العام مسيرته بتقديم باقة متنوعة من البرامج الدينية والثقافية والترفيهية، بالإضافة إلى المسلسلات الإذاعية المميزة والحصرية.

وتشمل الحملة الدعائية للراديو لافتات ضخمة في جميع ميادين وشوارع القاهرة والجيزة، تعكس حرص "9090" على التواصل مع جمهوره بشكل مباشر، وتعريفه بخريطته البرامجية المميزة لشهر رمضان المبارك.

وتضم الخريطة البرامجية للراديو مجموعة من البرامج المتنوعة، منها:

• برامج صباحية:

"صباحك ومطرحك": تقديم فادي إبراهيم وسالي سعيد، من الأحد إلى الخميس، الساعة 9 إلى 11 صباحا، على الهواء مباشرة، "فطارك مصري": مع الشيف حسن حسونة، في تمام الساعة 12:40 ظهرا.

• برامج ثقافية ودينية:

"مكسرات لميس": مع الدكتورة لميس جابر، في تمام الساعة 1 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 صباحا، "الظرفاء": تقدمه الإعلامية بسنت بكر، في تمام الساعة 1:10 ظهرا، ويعاد في 7:50 مساء،  "لحظة صفا": من تقديم الدكتور أسامة الأزهري، في تمام 1:30 ظهرا، ويعاد في الساعة 2 صباحا، "كلام محترم" للكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، يبث 3:30 عصرا، ويعاد الساعة 7:40 مساء، "مع آيات الله" تقديم مي إيهاب ومها مصطفى، في تمام الساعة 4:30 عصرا، ويعاد 12:30 ظهر اليوم التالي، "كلم ربنا" للكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الخطيب، في تمام الساعة 5:30 مساء، ويعاد 12 ظهر اليوم التالي.

• برامج ترفيهية :

فزورة "اعرف مين" تقديم الإعلامية فاطمة مصطفى، يذاع الساعة 5 عصرا، "عندما يحكي شهريار" تقديم رامي الحلواني وإيمان مختار، في تمام الساعة 2:30 ظهرا، ويعاد في تمام الساعة 7:30 مساء، "عربيتك في رمضان": مع معتز عاطف، في الساعة 1:20 ظهرا، والإعادة 12:50 صباحا، "حلي ودنك": الموسم الـ11 للإعلامي عبدالفتاح مصطفى، الساعة 9 مساء من الأحد إلى الخميس في رمضان، ولمدة ساعة على الهواء مباشرة، "مايفوتكش": تقديم الإعلامية عبير بسيوني، يعرض يوميا في تمام الساعة 10:15 مساء، ويعاد في 10:15 صباحا، "عمارة الحاج رمضان" تقديم الإعلامي أحمد يونس، الساعة 2:40 عصرا، ويعاد 8:10 مساء.


• مسلسلات إذاعية:

"زوجة تحت الطلب": بطولة الفنان والإعلامي محمد نشأت والفنانة ويزو، في تمام الساعة 2 ظهرا، ويعاد 12 صباحا، و"ميعاد مع إسعاد": تقديم الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، في تمام الساعة 3 عصرا، ويعاد 1 صباحا، "جريمة نص النيل": بطولة أحمد العوضي ومي كساب، في تمام 4 عصرا، ويعاد الساعة 11:30 صباحا.

وتضم الخريطة أيضا العديد من البرامج الأخرى التي تلبي جميع الأذواق، أبرزها "الراديو بيضحك في رمضان": تقديم الإعلامية فاطمة مصطفى، الأحد من كل أسبوع في تمام الساعة 10 مساء ولمدة ساعتين، و"ستوديو 9090": تقديم نخبة من مذيعي الراديو المتميزين، كل من مينا عطا، إيمان مختار، حسام عصام، أحمد خيري، غدير حسان، هند جاد، محمود الفقي، عبير بسيوني، داليا الخطيب، رضوى حسن، رغدة الشيمي، ويعرض البرنامج من الإثنين إلى السبت من الساعة 10 مساء ولمدة ساعتين.

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