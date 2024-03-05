مسلسلات رمضان 2024.. صور من كواليس صيد العقارب

تواصل الفنانة غادة عبدالرازق تصوير أحداث مسلسلها الجديد “صيد العقارب”، في عدد من اللوكيشانات الداخلية وعدد من الفنادق انتظارًا لعرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

صور من كواليس صيد العقارب

وحصلت الدستور، على عدد كبير من الصور الخاصة بالتصوير التي كانت من كواليس العمل والتي تظهر غادة عبدالرازق بشخصيتها في العمل، بالاضافة الى الشخصيات الاخرى المتواجدة في العمل الجديد.

وروجت سي بي سي دراما للعمل عبر فيس بوك وكتبت:"كواليس مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق وعدد من أقوى النجوم.. حصريًا في رمضان على CBCDrama".

العمل من المنتظر أن يتم عرضه في شهر رمضان المقبل بعدما تم الانتهاء من تصوير عدد كبير من مشاهده.

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب حول دور حول تجارة سم العقارب من خلال غادة عبدالرازق تجسد دور طبيبة تعمل في مجال استخلاص السموم من العقارب، وتظهر فيه غادة بأنها في الوقت نفسه سيدة أعمال ناجحة في مجال الأعمال التجارية، إلا أنها تتعرض لأزمة مالية كبيرة، ولديها شقيق من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأثناء أحداث المسلسل يقتل شقيقها المريض، وذلك على يد عائلة زوجها ثم تتصاعد الأحدث وغادة عبد الرازق تحاول الانتقام لحق شقيقها، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك عدد من نجوم الفن في مسلسل صيد عقارب من بطولة الفنانة غادة عبدالرازق ورياض الخولي، محمد علاء، سيمون، أحمد ماهر، عماد صفوت، مجدي بدر، سامية عاطف، أحمد ماجد، منال سلامة، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإنتاج فينومينا، منتج فني مصطفى الغزولي، برديوسر محمد سليمان، ومن إخراج أحمد حسن.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب 15 حلقة المقرر عرضه في النصف الأول من رمضان على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على قناة CBC ومنصة Watch it.

الفنانة غادة عبدالرازق

الفنانة غادة عبدالرازق

الفنانة غادة عبدالرازق

الفنانة غادة عبدالرازق

الفنانة غادة عبدالرازق

الفنانة غادة عبدالرازق