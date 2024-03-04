الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. watch it تكشف عن البرومو الرسمى لـ إمبراطورية ميم

مسلسل امبراطورية
مسلسل امبراطورية ميم

طرحت منصة watch it الإلكترونية البرومو الرسمي لمسلسل "إمبراطورية ميم" الذي يخوض بطولته الفنان خالد النبوي والفنانة حلا شيحة ونخبة من الفنانين، ومقرر عرضه ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

يجسد الفنان خالد النبوي في مسلسل إمبراطورية ميم، شخصية رب أسرة يحاول الحفاظ على تلك الأسرة وقد كان إحسان عبدالقدوس صاحب القصة يجسد عادة نماذج رآها في الحياة غير أنها كان يضيف إليها من روحه ويسبغ عليها الطابع القصصى.
 

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم


مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

الرواية الأصلية التى حملت اسم "إمبراطورية ميم" كان بطلها رجلًا، والراوية كانت فى 15 صفحة كتبها إحسان عبدالقدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ بأنهم اختاروه حاكمًا للبيت، دليلًا على حبهم له، وتم تقديم فيلم يحمل نفس الاسم وقامت ببطولته النجمة فاتن حمامة عام 1972 مع تغيير طفيف لتكون البطلة هي الأم.

طرح بوستر دعائي لمسلسل إمبراطورية ميم

جدير بالذكر أن طرحت الصفحة الرسمية لقناة DMC على فيسبوك بوستر جديدًا للنجم نور النبوي، من مسلسل إمبراطورية ميم، المقرر طرحه في السباق الرمضاني حصريًا على شاشات DMC، وكتبت الصفحة على حسابها "انتظروا مسلسل إمبراطورية ميم مع النجم نور نبوي، حصريًا على DMC".

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