الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. watch it تكشف عن شخصية حلا شيحة فى "إمبراطورية ميم"

حلا شيحة
حلا شيحة

كشفت منصة watch it الإلكترونية، عن شخصية الفنانة حلا شيحة التي تجسدها ضمن أحداث مسلسل "إمبراطورية ميم"، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

وشاركت watch it الإلكترونية، البوستر المنفرد لشخصية حلا شيحة وعلقت قائلة: " انتظروا النجمة حلا شيحة في مسلسل إمبراطورية ميم على WATCH IT، رمضانك عندنا".

أبطال مسلسل إمبراطوية ميم 2024

مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

 

قصة مسلسل إمبراطورية ميم 2024

الرواية الأصلية التى حملت اسم "إمبراطورية ميم" كان بطلها رجل، والراوية كانت فى 15 صفحة كتبها إحسان عبد القدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ بأنهم اختاروه حاكمًا للبيت، كدليل على حبهم له، وتم تقديم فيلم يحمل نفس الاسم وقامت ببطولته النجمة فاتن حمامة عام 1972 مع تغيير طفيف؛ لتكون البطلة هي الأم.

 

آخر أعمال خالد النبوي الفنية

وقدم خالد النبوى في شهر رمضان الماضى مسلسل "رسالة الإمام" وشارك في بطولته، أروى جودة، نصال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، محمد علاء، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة Media Hub – سعدى وجوهر.

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