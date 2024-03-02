السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

كواليس لقاء طارق الشيخ وحودة بندق فى "الوش التانى" على راديو on sport

جريدة الدستور

يحل المطرب الشعبي طارق الشيخ وبناته، والمطرب الشعبي حودة بندق ضيوفًا على إحدى حلقات الموسم الـ12 من برنامج "الوش التاني"  الذي يقدمه كابتن أحمد شوبير، والمقرر إذاعتها على راديو ON SPORT FM في رمضان.

 

يذكر أن الإعلامى أحمد شوبير، بدأ  تسجيل برنامجه الإذاعى "الوش التانى" الذى يذيعه خلال شهر رمضان عبر إثير إذاعة أون سبورت FM 93.7، ويلتقى شوبير فى هذا البرنامج مع كبار النجوم في الوطن العربى، حيث يتحاور معهم عن أهم محطات مشوارهم الفني والصعوبات التي واجهتهم.

وانتهى شوبير من التسجيل مع عدد من النجوم منهم أشرف زكى والمنشد وائل الفشنى ومدحت العدل والفنانة نشوى مصطفى والمنتج أحمد السبكى والفنان حسن الرداد والفنانة روجينا وغيرهم من النجوم.  

 

المطرب الشعبي طارق الشيخ حودة بندق طارق الشيخ شوبير كابتن أحمد شوبير احمد شوبير راديو ON SPORT FM

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