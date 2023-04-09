الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اليوم.. أحمد رأفت ضيف "الوش التانى" على إذاعة أون سبورت إف إم

الوش التاني
الوش التاني

يحل أحمد رأفت الشهير بمذيع الشارع ضيفًا على برنامج "الوش التاني" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير على إذاعة أون سبورت إف إم على تردد 93.7 عصر غدٍ الأحد.


ويتحدث أحمد رأفت عن كواليس الخدمات الإنسانية التي يقوم بها ويقدمها لعدد من المواطنين خلال عمله كمذيع في الشارع وكذلك تأثيرها على الشارع المصري .. والشعبية الكبيرة التي حظى بها خلال مدة قصيرة .. كما يكشف لأول مرة عن أسرار دخوله المجال الإعلامي وحقيقة العروض التي قدمت له من أجل خوض تجربة التمثيل.


برنامج "الوش التاني" يذاع من الأحد إلى الخميس من الساعة الثالثة عصرًا حتى الخامسة ومن تقديم الإعلامي أحمد شوبير ويرأس تحريره وليد عبدالسلام ويضم فريق الإعداد كلًا من عبدالحميد فراج وعادل عبدالله.

 

أحمد رأفت احمد شوبير الإعلامي الشارع المصري الإنسانية أون سبورت إف إم برنامج الوش التاني

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