مسلسلات رمضان 2024.. المتحدة تطرح البرومو الرسمي لـ"الحشاشين"

طرحت الشركة المتحدة عن البرومو الرسمي لمسلسل “الحشاشين” الذي يخوض بطولته النجم كريم عبد العزيز، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، ويعد من الأعمال الدرامية الأضخم إنتاجًا.

المتحدة تطرح البرومو الرسمي لـ"الحشاشين"

وظهر كريم عبد العزيز خلال البرومو بدور الشر الذي يجسده لأول مرة، وسيطر على البرومو حالة من الإثارة والتشويق في إطار تاريخي درامي.

يذكر أنه لا يتبقى لفريق عمل المسلسل إلا يوم واحد فقط تصوير، بعد رحلة طويلة من مرحلة التصوير داخل مصر وخارجها لمسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبد العزيز، والمقرر طرحه في السباق الرمضاني المقبل على شاشة قناة dmc، ويتم التصوير داخل استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي.

قصة مسلسل الحشاشين

ويلعب كريم عبد العزيز دور حسن الصباح مؤسس الفرقة من خلال رحلة مليئة بالمغامرات، ويقدم أداءً يعكس تفردًا ومهارة في التمثيل، حيث يسعى لترك بصمة لامعة في تاريخه الفني، ويخوض تحديًا كبيرًا من خلال التعامل مع إحدى أكثر قضايا التاريخ والاعتقاد حساسيةً في المنطقة العربية.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين يعرض على dmc وهو من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ومسلسل الحشاشين تاريخى تقع أحداثه في القرن الحادى عشر، في شمال بلاد فارس، إذ أسس حسن لصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ"الفدائيين"، رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراؤ المعاديين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.

أما عن أصل طائفة الحشاشين، فقد اختلف المؤرخون حول أسباب تسمية الحشاشين بهذا الاسم، فعزاه البعض إلى الحشيش الذى كان مقاتلو هذه الجماعة يتعاطونه، أما البعض الآخر، فعزوا التسمية إلى أن الأصل الاشتقاقى لكلمة الحشاشين هو Assassin، أى «القتلة» أو «الاغتياليون» وهى تسمية كان يطلقها الفرنسيون الصليبيون على الإسماعيلية الذين كانوا يفتكون بملوكهم وقادة جيوشهم، ويقال أيضًا، إن سبب التسمية يعود إلى كلمة «المؤسسين» نسبة إلى تأسيس قلعة ألموت.