السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. المتحدة تطرح البرومو الرسمي لـ"الحشاشين"

الحشاشين
الحشاشين

طرحت الشركة المتحدة عن البرومو الرسمي لمسلسل “الحشاشين” الذي يخوض بطولته النجم كريم عبد العزيز، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، ويعد من الأعمال الدرامية الأضخم إنتاجًا.

المتحدة تطرح البرومو الرسمي لـ"الحشاشين"

وظهر كريم عبد العزيز خلال البرومو بدور الشر الذي يجسده لأول مرة، وسيطر على البرومو حالة من الإثارة والتشويق في إطار تاريخي درامي.

يذكر أنه لا يتبقى لفريق عمل المسلسل إلا يوم واحد فقط تصوير، بعد رحلة طويلة من مرحلة التصوير داخل مصر وخارجها لمسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبد العزيز، والمقرر طرحه في السباق الرمضاني المقبل على شاشة قناة dmc، ويتم التصوير داخل استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي.

 قصة مسلسل الحشاشين

ويلعب كريم عبد العزيز دور حسن الصباح مؤسس الفرقة من خلال رحلة مليئة بالمغامرات، ويقدم أداءً يعكس تفردًا ومهارة في التمثيل، حيث يسعى لترك بصمة لامعة في تاريخه الفني، ويخوض تحديًا كبيرًا من خلال التعامل مع إحدى أكثر قضايا التاريخ والاعتقاد حساسيةً في المنطقة العربية.

 أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين يعرض على dmc وهو من  بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

 

ومسلسل الحشاشين تاريخى تقع أحداثه في القرن الحادى عشر، في شمال بلاد فارس، إذ أسس حسن لصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ"الفدائيين"، رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراؤ المعاديين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.

أما عن أصل طائفة الحشاشين، فقد اختلف المؤرخون حول أسباب تسمية الحشاشين بهذا الاسم، فعزاه البعض إلى الحشيش الذى كان مقاتلو هذه الجماعة يتعاطونه، أما البعض الآخر، فعزوا التسمية إلى أن الأصل الاشتقاقى لكلمة الحشاشين هو Assassin، أى «القتلة» أو «الاغتياليون» وهى تسمية كان يطلقها الفرنسيون الصليبيون على الإسماعيلية الذين كانوا يفتكون بملوكهم وقادة جيوشهم، ويقال أيضًا، إن سبب التسمية يعود إلى كلمة «المؤسسين» نسبة إلى تأسيس قلعة ألموت.

مسلسل الحشاشين رمضان 2024 مسلسلات رمضان مسلسل الحشاشين رمضان 2024 قائمة مسلسلات رمضان 2024 رمضان 2024 مسلسلات الحشاشين مسلسلات رمضان 2024 المصرية جميع مسلسلات رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مصر اقوي مسلسلات رمضان 2024 مسلسل الحشاشين 2024 مسلسلات رمضان 2024

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. المتحدة تروج لـ "مسار إجبارى" بقائمة قنوات العرض

مسلسلات رمضان 2024.. يومان يفصلان صناع "وبقينا اتنين" من "فركش" التصوير

مسلسلات رمضان 2024.. watch it تكشف البرومو الرسمى لمسلسل "مسار إجبارى"

عمرو الفقى عن "الوثائقية": سعيد وفخور بهذه القناة الوليدة ورجالها المتميزين

حنان مطاوع: شرفت بعضوية لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكي

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل الأنيميشن "نورة" حصريا على CBC

مسلسلات رمضان 2024.. "المتحدة" تعلن عن قنوات عرض مسلسل الأنيميشن "سر المسجد"

مصطفى كامل: "لكل الناس اللى كانت سيباه.. حلمى بكر مات" (فيديو)

الأكثر قراءة

حسام حسن يتحدى ليفربول ويعلن ضم محمد صلاح لقائمة منتخب مصر

"الجثمان لا يزال فى الثلاجة".. مصدر يكشف آخر مستجدات أزمة حلمى بكر

الدولار دون 44 جنيهًا في «السوق الموازية».. واقتصاديون: يتساوى مع السعر الرسمى قريبًا

القصة الكاملة لاتهامات متبادلة بين أرملة وأشقاء الملحن حلمى بكر

6 وجوه جديدة على رادار حسام حسن للانضمام للمنتخب استعدادًا لبطولة الإمارات

عاجل.. ضربات لا تتوقف.. اقتصاديون لـ"الدستور": الدولة نجحت فى السيطرة على دولار السوق السوداء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود