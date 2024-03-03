قائمة مسلسلات رمضان 2024 على قناة أون دراما وأبرز أبطالها

ينتظر الجمهور بدأ السباق الرمضاني بعرض الأعمال التلفزيونية المخلفة، فيبحثون بكثرة عن جميع مسلسلات رمضان 2024 على قناة أون دراما، لمعرفة إذان كانت تعرض مسلسلات نجومهم المفضلين، ويرصد الدستور قائمة مسلسلات أون دراما خلال السطور التالية.

قائمة مسلسلات رمضان 2024 على قناة أون دراما

وتعرض شاشة قناة أون دراما 7 مسلسلات خلال موسم رمضان 2024 المقبل، والتي أعلنت عنهم خلال الأيام الماضية وهم:

مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوى 8 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وإخراج وإشراف على الكتابة أحمد الجندى.

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب من مسلسلات رمضان 2024، بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وعدد من النجوم الآخرين وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق، إنتاج شركة سينرجى وسوف يذاع على شبكة قنوات المتحدة، وتبدأ أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية في زمننا الحالي مع سيد المنطقة عبد ربه، وهو رجل في السبعينات من عمره ويخافه الجميع.

مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل مسار إجباري

مسلسل "مسار إجبارى" معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.

مسلسل مليحة

مسلسل مليحة مكون من 15 حلقة وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+، ويقوم ببطولته كل من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.



مسلسل جودر

مسلسل جودر يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، ويعد فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى كنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.

مسلسل كامل العدد 2

تدور الأحداث في قالب كوميدي اجتماعي، والمسلسل بطولة دنيا الشربيني وشريف سلامة.