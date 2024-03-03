الأحد 03 مارس 2024
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فن

الأكثر تداولًا.. قائمة مسلسلات رمضان 2024 على قناة الحياة

جريدة الدستور

تعرض قناة الحياة عبر شاشتها طوال شهر رمضان 2024 المقبل، 4 مسلسلات، ويبحث الجمهور بشكل مكثف عن قائمة مسلسلات رمضان 2024 على قناة الحياة خلال الماراثون الرمضاني المقبل.

قائمة مسلسلات رمضان 2024 على قناة الحياة

ويرصد الدستور خلال السطور التالية  قائمة مسلسلات رمضان 2024 على قناة الحياة والتي تصدرت محرك البحث العالمي جوجل.

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مسلسلات رمضان 2024.. watch it تكشف عن شخصية حلا شيحة فى "إمبراطورية ميم"

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مسلسلات رمضان 2024.. المتحدة تروج لمسلسل "مليحة" لـ ميرفت أمين

مسلسل المعلم

مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل مليحة

مسلسل مليحة مكون من 15 حلقة وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+، ويقوم ببطولته كل من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، رحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

مسلسلات رمضان 2024.. قائمة أكبر طاقم عمل في رمضان لمسلسل المعلم

تعرض بشكل حصرى.. خريطة مسلسلات الحياة فى رمضان 2024

مسلسل مسار إجباري

مسلسل "مسار إجبارى" معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.

مسلسل صدفة

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من: رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فانتدج ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، وإشراف عام خالد حجاج.

مسلسل المعلم مسلسل مليحة مسلسل مسار اجباري مسلسل صدفة قائمة مسلسلات رمضان 2024 قناة الحياة الحياة رمضان 2024

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