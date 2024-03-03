تعرض بشكل حصرى.. خريطة مسلسلات الحياة فى رمضان 2024

تقدم قناة الحياة خلال موسم دراما رمضان 2024 المقبل، وجبة درامية دسمة، عبر العديد من المسلسلات التي من المقرر أن تبث عليها، بمختلف أنواعها وأبطالها من أجل إمتاع المشاهد.

وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية العديد من المسلسلات عبر قناة الحياة خلال موسم دراما رمضان 2024، من أجل خدمة الجماهير عبر الوجبة الدرامية الدسمة التي تقدمها في رمضان.

مسلسل مسار إجبارى

يعرض مسلسل مسار إجباري بشكل حصري على قناة الحياة، بطولة أحمد داش وعصام عمر، وتدور أحداثه حول شابين في أعمار متقاربة في منطقة شعبية يخوضان حياة صعبة وبعد فترة من الزمن يكتشفان أنهما أخوان لأب واحد ومن أمهات مختلفة ويجمعهما مسار واحد.

المسلسل مكون من 15 حلقة ومقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل مليحة

ومن المسلسلات الهامة التي من المقرر عرضها على قناة الحياة، مسلسل مليحة بطولة الفنانة ميرفت أمين، التي تجسد دور فتاة فلسطينية تدعى مليحة، كانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم.

تعرض قناة الحياة مسلسل مليحة المكون من 15 حلقة عبر شاشتها في موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل المعلم

وأخيرًا مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، الذي يعرض بشكل حصري على الحياة، وهو مسلسل اجتماعي عائلي وشعبي، يجسد فيه شعبان شخصية تاجر سمك في إحدى الأسواق، ومن خلال أحداث المسلسل يقع في العديد من الصراعات مع كبار التجار، ويحاول الانتقام لوالده بعد دخوله السجن.

ومن المقرر أن تعرض كل تلك المسلسلات على قناة الحياة الحمراء التي تنتمي إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتقدم عبرها وجبة درامية دسمة خلال موسم دراما رمضان 2024.