الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. مسار اجباري لـ أحمد داش وعصام عمر

مسار اجباري
مسار اجباري

قصة مسلسل "مسار إجباري" المتوقع أن يعرض منذ بداية شهر رمضان القادم يجسد فيها الفنان الشاب عصام عمر دور طالب جامعي يفاجأ بوجود أخ غير شقيق له بعد وفاة والده، وهو الأمر الذي يجعله يصاب بصدمة، يضطر إلى أن يتعايش مع الواقع. 

الصدمة ذاتها يعيشها شقيقه الأخر، وهو الذي يكره أن يكون له شقيق، إلا أنه خلال المسلسل تحدث مفاجئة تقلب الأمور رأسًا على عقب، وتجعل الأخوان يضطران إلى السير في مسار واحد بشكل إجباري.

مسلسل مسار اجباري


عدد الحلقات: (15 حلقة) 

بطولة: أحمد داش-  عصام عمر-  صابرين-  بسمة-  جوري بكر-  رشدي الشامي
معالجة درامية: باهر دويدار
سيناريو وحوار: أمين جمال-  محمد محرز-  مينا بباوى
إخراج: نادين خان
إنتاج: المتحدة للخدمات الإعلامية

التصنيف: (اجتماعى لايت)

قنوات عرض مسلسل مسار إجباري

يعرض مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عبر 4 قنوات وهى cbc وon والحياة والقناة الأولى، بالتزامن مع عرضه عبر watch it.

 

https://fb.watch/qA9cNMGcHQ/?mibextid=Nif5oz

 

 

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