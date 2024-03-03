رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل "زوجة تحت الطلب" على الراديو 9090

يقدم الراديو 9090 خلال شهر رمضان المبارك مسلسل "زوجة تحت الطلب" بطولة الفنان والإعلامي محمد نشأت والفنانة ويزو.

"زوجة تحت الطلب" مسلسل كوميدي يومي تدور أحداثه حول زوج مصري يعاني من المشاكل الزوجية والنكد، ويخشى أن يطلق زوجته خوفًا من أن تقاضيه وتحول حياته إلى جحيم.

يقرأ بطل المسلسل (محمد نشأت) ذات يوم خبرًا في الجرائد بأن شركة fashion wife استطاعت أن تخترع جهازًا جديدًا له القدرة على تغيير الزوجة القديمة وإعطائك زوجة جديدة، فيقرر تجربة الجهاز، وتبدأ الأحداث في التوالي في إطار كوميدي خفيف.

المسلسل يشارك في بطولته كل من إيهاب الزناتي، ساندي مراد، سامح عبدالعزيز، محمد طه، خالد علي، مروة عبدالرحمن، تأليف هشام يحيي، إخراج محمد نشأت.

يُذاع المسلسل على الراديو 9090، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، ويعاد 12 صباحًا طوال الشهر الكريم.