لأول مرة.. الأوبرا تستضيف الفرنسية مارى كارال فى «كارمن»

اوبرا القاهرة تروى حكاية كارمن الغجرية على المسرح الكبير



بعد غياب 15 عام وضمن خطة وزارة الثقافة لتقديم روائع الإبداع العالمى، تعيد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد إنتاج عرض “اوبرا كارمن” لفرقة أوبرا القاهرة، أيام الأربعاء والجمعة 6 ، 8 مارس وأيام الخميس، الجمعة، الأحد ، الاثنين 18 ، 19 ، 21 ، 22 إبريل علي المسرح الكبير .



وضع موسيقى “اوبرا كارمن” المؤلف الموسيقي الفرنسي جورج بيزيه قيادة المايسترو نادر عباسي ومن إخراج حازم طايل ، تصميم الديكور محمد عبد الرازق والإضاءة لياسر شعلان مدرب الكورال مينا حنا، تصميم رقصات ارمينيا كامل، تلعب دور كارمن الميتزوسوبرانو الفرنسية مارى كارال التى تستضيفها الأوبرا لأول مرة .

الأوبرا تعيد إنتاج كارمن



يقوم بأداء الأدوار الرئيسية كل من التينور مصطفى مدحت بالتبادل مع عمرو مدحت في دور دون خوزيه ، السوبرانو داليا فاروق بالتبادل مع منى رفلة في دور ميكائيلا ، الباريتون تامر توفيق بالتبادل مع مصطفى محمد في دور اسيكاميليو ،الباص رضا الوكيل فى دور زونيجا رامز لباد في دور ليلاس باسيتا السوبرانو كريستين مجدى بالتبادل مع نورا الألفى في دور فراسكيتا ،السوبرانو جيهان فايد في دور مرسيدس ، التينور إبراهيم ناجى بالتبادل مع أسامة على في دور دونكايير ، الباريتون خالد سمير بالتبادل مع إلهامى أمين في دور مورال ،التينور أحمد فاروق بالتبادل مع مينا رفائيل في دور ريمندادو.

لأول مرة.. الأوبرا تستضيف الفرنسية مارى كارال



يذكر ظانه تم تعيين الدكتورة داليا فاروق مديرا فنيا لفرقة أوبرا القاهرة .