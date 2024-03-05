الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

لأول مرة.. الأوبرا تستضيف الفرنسية مارى كارال فى «كارمن»

كارمن
كارمن

اوبرا القاهرة تروى حكاية كارمن الغجرية على المسرح الكبير


بعد غياب 15 عام وضمن خطة وزارة الثقافة لتقديم روائع الإبداع العالمى، تعيد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد إنتاج عرض “اوبرا كارمن” لفرقة أوبرا القاهرة، أيام الأربعاء والجمعة 6 ، 8 مارس وأيام الخميس، الجمعة، الأحد ، الاثنين 18 ، 19 ، 21 ، 22 إبريل  علي المسرح الكبير .

txt

المعقل الحصين.. قصة قلعة ألموت مأوى الحشاشين وقاعدة حسن الصباح

txt

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض محارب لـ الرداد

txt

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل بقينا اتنين

txt

عندما يحكي شهريار.. حكايات جديدة من "ألف ليلة وليلة" على الراديو 9090

txt

فاتن حمامة VS خالد النبوى.. الجديد فى مسلسل إمبراطورية ميم

txt

مسلسلات رمضان 2024.. صور من كواليس صيد العقارب

txt

ناهد صلاح: المتحدة تقدم موسما استثنائيا و"الحشاشين" عمل يليق بالمشاهد

txt

مرقس عادل : مصطفى شعبان ممثل محترف والمتحدة وفرت كل الامكانيات

txt

"الظرفاء".. رحلة يومية مع نجوم الكوميديا على الراديو 9090 فى رمضان

txt

رحلة حلا شيحة من الانسحاب للعودة لـ"إمبراطورية ميم"


وضع موسيقى “اوبرا كارمن” المؤلف الموسيقي الفرنسي جورج بيزيه قيادة المايسترو نادر عباسي ومن إخراج حازم طايل ، تصميم الديكور محمد عبد الرازق والإضاءة لياسر شعلان  مدرب الكورال مينا حنا، تصميم رقصات ارمينيا كامل، تلعب دور كارمن الميتزوسوبرانو الفرنسية مارى كارال التى تستضيفها الأوبرا لأول مرة . 

الأوبرا تعيد إنتاج كارمن 


يقوم بأداء الأدوار الرئيسية كل من التينور مصطفى مدحت بالتبادل مع عمرو مدحت في دور دون خوزيه ، السوبرانو داليا فاروق بالتبادل مع منى رفلة في دور ميكائيلا ، الباريتون تامر توفيق بالتبادل مع مصطفى محمد في دور اسيكاميليو ،الباص رضا الوكيل فى دور زونيجا رامز لباد في دور ليلاس باسيتا السوبرانو كريستين مجدى بالتبادل مع نورا الألفى في دور فراسكيتا ،السوبرانو جيهان فايد في دور مرسيدس ، التينور إبراهيم ناجى بالتبادل مع أسامة على في دور دونكايير  ، الباريتون خالد سمير بالتبادل مع إلهامى أمين في دور مورال ،التينور أحمد فاروق بالتبادل مع مينا رفائيل في دور ريمندادو.

لأول مرة.. الأوبرا تستضيف الفرنسية مارى كارال 

يذكر ظانه تم تعيين الدكتورة داليا فاروق مديرا فنيا لفرقة أوبرا القاهرة .

وزارة الثقافة المسرح الكبير كارمن كارمن الغجرية اوبرا القاهرة تروى حكاية كارمن الغجرية على المسرح الكبير لاول مرة الاوبرا تستضيف الفرنسية مارى كارال فى كارمن بعد غياب 15 عام الاوبرا تعيد انتاج كارمن

مواد متعلقة

المعقل الحصين.. قصة قلعة ألموت مأوى الحشاشين وقاعدة حسن الصباح

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض محارب لـ الرداد

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل بقينا اتنين

عندما يحكي شهريار.. حكايات جديدة من "ألف ليلة وليلة" على الراديو 9090

فاتن حمامة VS خالد النبوى.. الجديد فى مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسلات رمضان 2024.. صور من كواليس صيد العقارب

ناهد صلاح: المتحدة تقدم موسما استثنائيا و"الحشاشين" عمل يليق بالمشاهد

مرقس عادل : مصطفى شعبان ممثل محترف والمتحدة وفرت كل الامكانيات

الأكثر قراءة

تخفيضات كبيرة فى أسعار السلع واللحوم والدواجن بمنافذ "الزراعة"

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. كولر يستقر على قائمة الأهلى لمواجهة الزمالك فى نهائى كأس مصر

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

عاجل.. تاجر يكشف مفاجأة عن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

دعوة استثنائية.. زيارة الوزير بيني جانتس إلى واشنطن.. ما الدلالات؟

الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين من مدينة حمد شمال خان يونس

محرقة غزة.. جيش الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين لليوم 151 تواليًا