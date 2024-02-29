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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

السبت.. الأوبرا تُنظم "ليلة في حب عبد الحليم حافظ وشادية" بدمنهور

الاوبرا
الاوبرا

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، أمسية فنية تحت عنوان "ليلة في حب عبد الحليم حافظ وشادية"، تحييها فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، وذلك في الثامنة مساء بعد غد السبت، على مسرح أوبرا دمنهور.

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وذكرت دار الأوبرا - في بيان اليوم الخميس - أن برنامج الأمسية يتضمن تقديم باقة مختارة من روائع عبد الحليم حافظ، وشادية منها: "ميدلي حليم، قولوله، بلاش عتاب، حاجة غريبة، بتلوموني ليه، على حسب وداد قلبي، أحبك، موعود، أحلف بسماها، على عش الحب، مين قالك تسكن في حارتنا، القلب معاك، غاب القمر، شباكنا ستايره حرير"، أداء كل من (شمس إبراهيم، يمنى حسن، محمد الخولي، وائل أبو الفتوح، سارة مجدي، ياسر سعيد).

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وأشارت الأوبرا إلى أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي تأسست عام 2004، وبدأت حفلاتها في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في نفس العام، كما قدمت عروضا خاصة للأطفال، وشاركت في العديد من أنشطة الأوبرا المتنوعة.

دار الأوبرا المصرية الدكتورة لمياء زايد عنوان ليلة في حب عبد الحليم حافظ وشادية فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى مهرجان الموسيقى العربية

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