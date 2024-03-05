الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض محارب لـ الرداد

محارب
محارب

انتقل الفنان حسن الرداد إلى لوكيشن جديد لتصوير أحداث مسلسله المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024 الذي يحمل اسم “محارب”، ليقترب من انهاء تصوير أكثر من 70% من العمل الجديد .

موعد عرض مسلسل محارب

يعرض مسلسل محارب بداية من يوم الاثنين المقبل الموافق الأول من شهر رمضان 2024 ويعد مسلسل محارب من المسلسلات المنتظرة في موسم رمضان 2024 حيث ينتمي العمل لدراما الأكشن والساسبنس.

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قنوات عرض مسلسل محارب

أعلنت شبكة تليفزيون CBC عن عرضها لمسلسل "محارب" للنجم حسن الرداد، المقرر طرحه في السباق الرمضاني المقبل، ونشرت الصفحة الرسمية للقناة صور لبوسترات المسلسل المنتظر .


قصة مسلسل محارب


تدور أحداث قصة مسلسل محارب حول عزيز الذي يجسده الفنان حسن الرداد، فهو شاب من الصعيد يعيش في مصر القديمة مع أسرته، وكان طالبًا متفوقًا يحلم بأن يصبح مهندسًا، كما كان يحب السيارات ويعمل كميكانيكي وسائق في أوقات فراغه.

وتدور الأحداث في إطار شعبي ويظهر حسن الرداد كسائق ميكروباص ومن أصول صعيدية، ويهرب من الثأر، فيما يجسد أحمد زاهر شخصية محامٍ، أيضًا يقدم تامر عبدالمنعم شخصية محامٍ، لكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل.

وتلعب الفنانة نرمين الفقي دورا محوريا في المسلسل، إذ يتعلق بها الفنان حسن الرداد، ويحاول التقرب منها


أبطال مسلسل محارب

يشارك في بطولة مسلسل محارب كل من: حسن الرداد أحمد زاهر ماجد المصري ناهد السباعي نرمين الفقي منة فضالي تامر عبد المنعم ملك أحمد زاهر سلوى عثمان عابد عناني نور محمود أحمد عنان كريم العمري سماء ابراهيم عفاف شعيب غفران محمد محمود الليثي محمود عمرو محمود ياسين حسن عيد ومسلسل محارب من تأليف محمد سيد بشير وإنتاج أحمد السبكي، ومن وإخراج شيرين عادل.

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