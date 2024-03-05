المعقل الحصين.. قصة قلعة ألموت مأوى الحشاشين وقاعدة حسن الصباح

أظهر البرومو الدعائي وصور كواليس مسلسل الحشاشين العديد من التفاصيل، ولعل أبرز هذه الأمور هى ظهور قلعة الحشاشين التي مكث فيها قائد الحشاشين حسن الصباح.

قلعة ألموت هى الحصن المنيع وقاعدة نشر العقيدة الإسماعيلية في كل البلاد للابتعاد عن خطر السلاجقة، كما كان يرى الصباح، حيث أصبحت القلعة معقلاً نائياً ومنيعاً وملاذاً آمناً للإسماعيليين.

قلعة ألموت

القلعة كانت حصنًا مقامًا فوق طنب ضيق على قمة صخرة عالية في قلب جبال البورج، ويسيطر على وادٍ مغلق صالح للزراعة يبلغ طوله ثلاثين ميلاً وأقصى عرضه ثلاثة أميال والقلعة ترتفع أكثر من 6000 قدم فوق سطح الأرض، ولا يمكن الوصول إليها إلا عبر طريق ضيق شديد الانحدار.

قصة وتفاصيل دور بطل الحشاشين

الحشاشين يتضمن 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار تاريخى اجتماعي، إذ تقع أحداثه في القرن الحادى عشر في شمال بلاد فارس، إذ أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ"الفدائيين"، رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوب الحكام والأمراء المعاديين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.

ويجسد النجم كريم عبدالعزيز، خلال الأحداث، شخصية حسن الصباح مؤسس الفرقة من خلال رحلة مليئة بالمغامرات، ويقدم أداءً يعكس تفردًا ومهارة في التمثيل، حيث يسعى لترك بصمة لامعة في تاريخه الفني، ويخوض تحديًا كبيرًا من خلال التعامل مع إحدى أكثر قضايا التاريخ والاعتقاد حساسيةً في المنطقة العربية.

أبطال الحشاشين

يشارك فى بطولة الحشاشين أمام النجم كريم عبدالعزيز نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نورالدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، نور إيهاب، سارة الشامي، أحمد غزي، كريم سرور، أحمد عبدالوهاب، إبراهيم كمال، بسنت أبوباشا، ياسر علي ماهر، محمد رضوان، محمد سليمان، محمد نجاتي، يوسف حشيش، وتأليف عبدالرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج بيتر ميمي.