مهرجان أسوان لأفلام المرأة يكرم النجمة الفنلندية ألما بويستي بدورته الثامنة



كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن تكريم النجمة الفنلندية "ألما بويستي" في حفل افتتاح الدورةالثامنة التي تعقد في الفترة من 20 إلى 25 أبريل المقبل، وذلك تقديراً لمشوارها السينمائي الذي يضم العديد منالأفلام المهمة وكان أحدثها فيلم "الأوراق المتساقطة" للمخرج الشهير "آكي كوريسماكي".





‎تفاصيل تكريم "ألما بويستي"

ولدت "ألما بويستي" عام 1981، ودرست في جامعة هلسنكي للفنون، وبدأت مسيرتها الفنية على خشبة المسرح،ولعبت أدوارًا متنوعة على مدى عقدين تقريبًا، وبالتوازي اتخذت خطوات مهمة في السينما، حيث شاركت فيمجموعة من الأفلام القصيرة مثل "أجنيس ومارينا"، و"اليوم العالمي للحيوان"، و"لم أعدك بشيء"، وفي عام 2012 قدمت "ألما" أول أفلامها الروائية الطويلة "فوساري" الذي عُرض في مهرجان موسكو السينمائي الدولي، وبعدهاانطلقت "بويستي" لتقدم شخصيات ثرية دراميًا في العديد من الأفلام السينمائية والتلفزيونية منها "الرعايةالنهارية"، "عروس المسيح" ، "زهور الشر".



ومن المحطات المهمة في مسيرة "ألما بويستي" تجسيدها لشخصية الكاتبة والرسامة "توفي يانسون" عام 2020 في فيلم السيرة الذاتية" "توفي"، ولقى الفيلم إشادات نقدية واسعة، ووقع عليه الاختيار ليكون مرشح فنلندا الرسمي لجائزة الأوسكار، كما فازت عنه "ألما" بجائزة أفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز يوسي، وهي الفاعليةالسينمائية الأهم في فنلندا.



ولفتت "ألما بويستي" أنظار المشاهدين حول العالم بعد تجسيدها دور البطولة في فيلم "الأوراق المتساقطة" للمخرج الفنلندي ذائع الصيت "آكي كوريسماكي"، الذى شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي وحصل على جائزة لجنة التحكيم، كما فاز أيضًا بجائزة أفضل فيلم في العام من الاتحاد الدولي للنقاد (فيبرسي)، وترشحت"ألما" عن دورها في الفيلم لجوائز جولدن جلوب الأمريكية، حيث نافست على جائزة أفضل ممثلة في فئة الفيلم الموسيقي أو الكوميدي.



‎على مدار مسيرتها الفنية حصدت "ألما" عديد من الجوائز أبرزها جائزة مؤسسة إيدا ألبيرج لأفضل ممثلة شابة عام 2013، وجائزة مؤسسة ستينا كروك عام 2015، وجائزة التنين لأفضل تمثيل من مهرجان جوتنبرج السينمائي عام 2023.



يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يقام برعاية وزارة الثقافة والمجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان ووزارة السياحة وبشراكة وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الأوروبي وهيئة دروسوس ومؤسسة آكت ورد ستار ونقابةالسينمائيين والمركز القومي للسينما.