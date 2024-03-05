مسلسلات رمضان 2024..سينرجي تروج لـ «بيت الرفاعي» لأمير كرارة

بدأ المنتج تامر مرسي، الترويج لمسلسل "بيت الرفاعي"، بطولة النجم أمير كرارة، والمُقرر عرضه حصريًا عبر قناة "ON" ومنصة "WATCH IT"، خلال السباق الدرامي الرمضاني المقبل.

ونشر "مرسي" عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير انستجرام، "برومو تشويقي" للمسلسل، مُعلقًا: "تفتكروا إيه الحكاوي اللي هتبقي موجودة في الكامب..؟".

قصة بيت الرفاعي

يتعرض الفنان أمير كرارة خلال مسلسل بيت الرفاعي للصراعات كبير بين عائلة بيت الرفاعي، والذي يتسبب في صراع قوي بين أحفاد العائلة بسبب الميراث، ويشعل نار الغيرة في قلب "فاروق الرفاعي" احمد رزق تجاه "ياسين الرفاعي" أمير كرارة ابن عمه، لذلك يقوم بتوريطه في تهمة قتل فيضطر الأخير على الهروب لاثبات براءته.

وتجسد الفنانة ميرنا جميل مجسدة دور كوافيرة تقع في غرامة على الرغم أنه متزوج من الفنانة إيناس كامل، وبينما تظهر الفنانة ملك قورة بدور شقيقته، ويكون كرارة على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، كما يلعب سيد رجب دور عمه وتقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق.

أبطال بيت الرفاعي

مسلسل "بيت الرفاعي" من بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، أحمد فؤاد سليم، صبري عبدالمنعم، إيناس كامل، صفاء الطوخي، دنيا المصري، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، تامر نبيل، أحمد عبدالله، قصة بيتر ميمي، وسيناريو وحوار عمرو أبوزيد وهند عبدالله، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.