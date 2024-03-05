الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض حق عرب لـ أحمد العوضي

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

ينتظر محبي الفنان أحمد العوضي، مشاهدة مسلسل حق عرب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، ونتيجة لذلك ارتفع البحث على محركات جوجل لمعرفة موعد وقنوات عرض المسلسل بالإضافة إلى معرفة قصته وباقي نجوم الفن المشاركين في المسلسل، وكانت الشركة المنتجة للمسلسل قد اعلنت عن البرومو التشويقي والبوستر الدعائي للمسلسل في وقت سابق.

موعد عرض مسلسل حق عرب

من المقرر أن يتم عرض اولى حلقات مسلسل حق عرب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، يوم الإثنين المقبل الموافق 11 مارس 2024 (أول أيام رمضان)، حيث تعلن الشركة المُنتجة موعد عرض العمل رسميًا خلال الأيام القليلة المُقبلة.

قنوات عرض مسلسل حق عرب

أعلنت قناة ON E عن عرضها لمسلسل "حق عرب" لأحمد العوضي حصريًا على شاشة قنوات ON وON دراما بموسم رمضان 2024.

قصة مسلسل حق عرب

تدور أحداث مسلسل حق عرب، في إطار شعبي أكشن من خلال الصراع بين أبطال العمل، مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسي في إطار شعبي، حيث يتعرض خلالها الفنان أحمد العوضي، لبعض المواقف التي تغير مجرى حياته، خاصة بعد إنقاذه مالك المصنع (رياض الخولي) من حادث تكشفه الأحداث.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضى

أبطال مسلسل حق عرب

يشارك عدد كبير من نجوم الفن في مسلسل حق عرب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 وهم: 

-أحمد العوضى

- دينا فؤاد

 - رياض الخولى

 - وفاء عامر

 - وليد فواز

 - دنيا المصرى

 - كارولين عزمى

- أحمد صيام

 - سلوى عثمان

 - وفاء مكى

- أحمد عبد الله محمود

 - ميدو ماهر

- الطفل منذر مهران، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين

 - المسلسل من تأليف محمود حمدان

- إخراج إسماعيل فاروق

 - إنتاج شركة سينرجى

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مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضى

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