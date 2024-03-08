أخبار فاتتك| موعد نهائي كأس مصر بين الأهلى والزمالك.. وأسعار الفراخ البيضاء اليوم

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، وتستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

موعد مباراة نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الكرة المصرية بصفة عامة والأهلي والزمالك بصفة خاصة، مباراة القمة المرتقبة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة في نهائي كأس مصر.

ويلتقي الأهلي والزمالك في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض.

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جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازر الإبادة الجماعية بغزة لليوم 154 على التوالى

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم 154 على التوالي إبادة الفلسطينيين، حيث شن عشرات الغارات العشوائية على قطاع غزة، الذي يواجه أهله المجاعة وسوء التغذية بسبب حرمانه من إدخال المساعدات بشكل كاف، وقتل واستهداف كل من توجه للحصول عليها، في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

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الصين تدعو إلى دعم حل سياسى لحرب السودان

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن "الصين دعت إلى دعم حل سياسي لصراع السودان"، مؤكدة أنه "لا بد للمجتمع الدولي أن يعمل معًا للوصول إلى تسوية سياسية وإحلال السلام في أقرب وقت في السودان".

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أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 8-3-2024

استقرت أسعار الفراخ خلال تعاملات اليوم الجمعة عند نفس المستوى السعري الذي سجلته أمس الخميس، ووصل سعر الفراخ البيضاء للمستهلك 94 جنيه وقد ترتفع قليلًا في بعض المناطق الأخرى، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 8-3-2024.

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سيطرة النجوم الشعبيين على تترات مسلسلات رمضان.. ماذا سيقدمون؟

في موسم دراما رمضان المقبل رمضان 2024، والذي يحل بعد بضع أيام، يسيطر نجوم الغناء الشعبى على تترات المسلسلات، إذ اختار صناع المسلسلات ثلاث مطربين يقدمون تترات بداية مسلسلاتهم.

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