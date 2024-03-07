الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

9 آلاف حامل.. إحصائية رسمية صادمة عن مذابح الاحتلال فى غزة

الحوامل في غزة
الحوامل في غزة

قالت الصحة الفلسطينية إن المرأة الفلسطينية تتعرض لأسوأ كارثة إنسانية من قتل وتشريد واعتقال وإجهاض وأوبئة وموت جوعًا، نتيجة عدوان الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الصحة في فلسطين، في إحصائية صادمة عرضتها "القاهرة الإخبارية": إن "الاحتلال الإسرائيلي قتل نحو 9 آلاف سيدة منهن آلاف الأمهات والسيدات الحوامل والكوادر الصحية".

وتابعت: "60 ألف سيدة حامل في قطاع غزة تعانين سوء التغذية والجفاف وانعدام الرعاية الصحية ونحو 5000 أخرى يلدن شهريًا في ظروف قاسية".

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