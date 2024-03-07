وسط اتساع المجاعة.. استشهاد العشرات بغزة جراء غارات الاحتلال المتواصلة لليوم 153

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم 153 على التوالي، إبادة الفلسطينيين، حيث شن عشرات الغارات العشوائية، على قطاع غزة، الذي يواجه أهله المجاعة وسوء التغذية بسبب حرمانه من إدخال المساعدات بشكل كاف وقتل واستهداف كل من توجه للحصول عليها، في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت شن غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على منازل الأهالي في مناطق جنوبي ووسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، مساء الأربعاء، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني، إلى 30 ألفًا و717 شهيدًا و72 ألفًا و156 مصابًا، وفقدان الآلاف تحت الأنقاض، منذ بدء العدوان على القطاع في السابع أكتوبر الماضي.

وفيما يلي أبرز الأحداث في اليوم 153 من العدوان على غزة:

قصف منزلًا في حي الجنينة شرق رفح، أسفر عن إصابة 5 مواطنين.

قصف شوارع 5، عبسان وبني سهيلة في خان يونس، جنوبي القطاع، أسفر عن 29 شهيدًا على الأقل.

قصف تجمع للمواطنين على مفترق النابلسي وقرب الدوار الكويتي غربي مدينة غزة، أسفر عن 5 شهداء وأكثر من 24 جريحًا.

قصف مسجد الصلاح، وسط مدينة جباليا، شمالي القطاع، أسفر عن 5 شهداء بينهم طفلتان وسيدة.

قصف منازل في مخيم النصيرات ودير البلح وسط قطاع غزة، أسفر عن 17 شهيدًا.

ارتفاع شهداء المجاعة مع استمرار حرب التجويع

وبشأن الازمة الإنسانية المتفاقمة، ارتفعت حصيلة الشهداء جراء سوء التغذية في قطاع غزة إلى 20 شخصا ممن وصلوا إلى مستشفيات القطاع فقط، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة.

ولفت القدرة إلى أن العشرات يفارقون الحياة بصمت، نتيجة المجاعة، من دون أن يصلوا إلى المستشفيات في القطاع.