الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة لليوم 152 على التوالى
واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم 152 على التوالي، إبادة الفلسطينيون، حيث شن عشرات الغارات العشوائية، على قطاع غزة، الذي يواجه أهله المجاعة وسوء التغذية بسبب حرمانه من إدخال المساعدات بشكل كاف وقتل واستهداف كل من توجه للحصول عليها، والأحزمة النارية، في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.
وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت شن غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على منازل الأهالي وسط وشمال وجنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.
وأفادت وزارة الصحة في غزة، مساء الثلاثاء، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني، إلى 30 ألفًا و631 شهيدًا و72 ألفًا و43 مصابًا، وفقدان الآلاف تحت الأنقاض، منذ بدء العدوان على القطاع في السابع أكتوبر الماضي.
وفيما يلي أبرز الأحداث في اليوم 148 من العدوان على غزة:
- قصف منزلا لعائلة العطار بمدينة دير البلح وسط القطاع، أسفر عن ارتقاء 3 شهداء.
- إطلاق النار بكثافة في حي الزيتون شرق مدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء شهيدان.
- قصف منزلًا في منطقة الحكر بدير البلح وسط القطاع، اسفر عن إصابات.
- قصف مواطنين خلال انتظارهم المساعدات بالقرب من دوار الكويت في مدينة غزة.
- انقاذ طفلة وانتشال شــهداء وجرحى من تحت ركام منزل نم قصفه في شارع الهوجا بمخيم جباليا شمال غزة.
- شن غارة على مخيم النصيرات وسط القطاع.
- إطلاق نار المدفعية بكثافة في أحياء بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس جنوبي القطاع.
- إطلاق نار المدفعية على منطقة العمور شرق خان يونس.
- قصف نار المدفعية على شرقي محافظة الوسطى من القطاع.
- بدء عودة خدمات الانترنت لرفح ووسط القطاع.
- قصف منزلا لعائلة الفقعاوي جنوب شرق خان يونس، أسفر عن ارتقاء 16 شهيدًا.