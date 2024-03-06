الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة لليوم 152 على التوالى

شهداء غزة
شهداء غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم 152 على التوالي، إبادة الفلسطينيون، حيث شن عشرات الغارات العشوائية، على قطاع غزة، الذي يواجه أهله المجاعة وسوء التغذية بسبب حرمانه من إدخال المساعدات بشكل كاف وقتل واستهداف كل من توجه للحصول عليها، والأحزمة النارية، في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت شن غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على منازل الأهالي وسط وشمال وجنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، مساء الثلاثاء، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني، إلى 30 ألفًا و631 شهيدًا و72 ألفًا و43 مصابًا، وفقدان الآلاف تحت الأنقاض، منذ بدء العدوان على القطاع في السابع أكتوبر الماضي. 

txt

القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلى جديد جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

 

وفيما يلي أبرز الأحداث في اليوم 148 من العدوان على غزة:

  • قصف منزلا لعائلة العطار بمدينة دير البلح وسط القطاع، أسفر عن ارتقاء 3 شهداء.
  • إطلاق النار بكثافة في حي الزيتون شرق مدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء شهيدان.
  • قصف منزلًا في منطقة الحكر بدير البلح وسط القطاع، اسفر عن إصابات.
  • قصف مواطنين خلال انتظارهم المساعدات بالقرب من دوار الكويت في مدينة غزة.
  • انقاذ طفلة وانتشال شــهداء وجرحى من تحت ركام منزل نم قصفه في شارع الهوجا بمخيم جباليا شمال غزة.
  • شن غارة على مخيم النصيرات وسط القطاع.
  • إطلاق نار المدفعية بكثافة في أحياء بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس جنوبي القطاع.
  • إطلاق نار المدفعية على منطقة العمور شرق خان يونس.
  • قصف نار المدفعية على شرقي محافظة الوسطى من القطاع.
  • بدء عودة خدمات الانترنت لرفح ووسط القطاع.
  • قصف منزلا لعائلة الفقعاوي جنوب شرق خان يونس، أسفر عن ارتقاء 16 شهيدًا.
الإحتلال الإسرائيلي يوم 152 غارات غزة إبادة الفلسطينيون حصيلة العدوان شهداء إصابات

الأكثر قراءة

عطل فنى يضرب فيسبوك

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. جيش الاحتلال يرد على هجوم "حزب الله" الذى استهدف مستوطنة كريات شمونا

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 6-3-2024

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

بعد فضيحة الجيش الألماني.. أوكرانيا تطلب من برلين صواريخ "توروس" لقصف القرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

عبد الرحيم طايع

هكذا أحببت الوطن

مدحت بشاى

وكأنه!!

وائل لطفي

ما جريمة هذه الفتاة؟

ماجد حبته

رسالة سلام مصرية أرمينية

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة لليوم 152 على التوالى

17 شهيدًا جراء غارات إسرائيلية استهدفت خان يونس

بمشاركة مصر.. الأردن ينفذ أكبر عمليات إنزال جوى على غزة