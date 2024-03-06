الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال منازل المواطنين بقطاع غزة

شهداء غزة
شهداء غزة

استشهد 6 مواطنين على الأقل، مساء اليوم الأربعاء، في قصف وإطلاق نار إسرائيلي، استهدف المواطنين ومنازلهم وسط قطاع غزة.

كما استشهد 5 مواطنين وجرح آخرون، إثر قصف الاحتلال منزلًا يؤوي نازحين، غالبيتهم من النساء والأطفال، غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية وفا.

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استشهاد طفل ومسن نتيجة سوء التغذية والجفاف فى قطاع غزة

ارتقاء 9 مواطنين خلال انتظارهم المساعدات قرب الدوار الكويتي جنوب غزة

كما استشهد مواطن، وجرح 9 آخرون، إثر إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي، النار صوب المواطنين أثناء انتظارهم المساعدات قرب الدوار الكويتي جنوب مدينة غزة، نقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي.

وفي وقت سابق، استشهد 4 مواطنين، وأصيب أكثر من 20 آخرين، إثر استهداف جيش الاحتلال المواطنين على دوار النابلسي غرب مدينة غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد طفل فلسطيني لم يتجاوز الـ15 عامًا، في مجمع الشفاء الطبي، ومسن يبلغ من العمر 72 عامًا، في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، نتيجة سوء التغذية والجفاف.

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وأكدت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 20 شهيدًا في قطاع غزة، مؤكدة أن الحصيلة المعلنة تعكس ما يصل للمستشفيات فقط، وأن العشرات يفارقون الحياة بصمت نتيجة المجاعة، دون أن يتمكنوا من الوصول إلى المستشفيات، وفقًا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية للأنباء.

وصباح اليوم، أعلنت مصادر طبية فلسطينية، عن استشهاد طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا، في مجمع الشفاء الطبي نتيجة سوء التغذية والجفاف.

وأوضحت المصادر ذاتها أن حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف في قطاع غزة تزداد بشكل كبير داخل القطاع.

قصف إطلاق نار إسرائيلي قطاع غزة مخيم النصيرات مجمع الشفاء الطبي

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استشهاد طفل ومسن نتيجة سوء التغذية والجفاف فى قطاع غزة

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