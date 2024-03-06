العراق يعلن التبرع بـ25 مليون دولار لدعم وكالة الأونروا

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، عن أن العراق قرر التبرع بـ25 مليون دولار لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وذلك لإنقاذ الشعب الفلسطيني من المأساة، التي يعاني منها في ظل الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وتعويضا عن الدول التي سحبت تبرعاتها من الوكالة.

وقال حسين في تصريح له عقب اختتام مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته الـ161، الذي عقد في مقر الأمانة العامة في العاصمة المصرية القاهرة برئاسة موريتانيا، إن العراق أعلن مرارا وتكرارا موقفه لدعم القضية الفلسطينية في المحافل كافة، وقد شرّع قانون لتجريم التطبيع مع الاحتلال، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

ودعا الدول العربية كافة أن تحذو حذو العراق في دعم وكالة "الأونروا" للقيام بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، خاصة اللاجئين، في ظل سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

كندا تعيد تمويل الأونروا بعد أسابيع من خسارة الملايين بسبب مزاعم إسرائيلية

وسبق، وأعلنت وكالة أسوشيتد برس، أن كندا ستعيد تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة الفلسطينيين (الأونروا)، حسبما قال مسئول حكومي لوكالة أسوشيتد برس، بعد أسابيع من خسارة الوكالة مئات الملايين من الدولارات في الدعم عقب مزاعم إسرائيلية ضد بعض موظفيها في غزة.

ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، ذكرت هيئة الإذاعة الكندية لأول مرة أن كندا ستعيد التمويل وأن وزير التنمية الدولية أحمد حسين سيعلن القرار يوم الأربعاء. لكن المسئول الحكومي أخبر وكالة أسوشييتد برس أن الإعلان قد تأخر، وتحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول للتعليق على الأمر.

وأضاف التقرير أن وزير الخارجية الكندي موجود في الشرق الأوسط ويخطط لزيارة إسرائيل.