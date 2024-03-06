الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محطة تل أبيب

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلنت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، عن إصابة قوة خاصة من النخبة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ونقل جنودها إلى المستشفيات بعد كمين تعرّضت له شرق خان يونس.

وقبل قليل، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، أن قواتها قصفت بوابل من قذائف الهاون النظامي مقر قيادة وسيطرة للاحتلال جنوب مدينة غزة.

txt

استشهاد 18 شخصا جراء الجوع في غزة.. وتحذيرات من وفاة الآلاف


وأضافت سرايا القدس، في بيان لها اليوم، أن قواتها استهدفت ناقلة جند صهيونية من نوع "نمير" بقذيفة التاندوم في شارع 10 جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وأشارت سرايا القدس إلى أنها ستنشر مشاهد من الاستحكام المدفعي على مواضع تجمع جنود وآليات العدو الصهيوني شمال قطاع غزة.


CNN: إدارة بايدن نقلت رسائل قاسية إلى نتنياهو 

وأكد تقرير أمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نقلت رسائل قاسية وقوية إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بسبب حرب غزة، من خلال منافسه القوي بيني جانتس، عضو حكومة الحرب الإسرائيلية، وذلك خلال زيارته إلى واشنطن.

وقالت شبكة "سي إن إن" (CNN) الأمريكية، اليوم، إنه عندما نقل كبار مسئولي إدارة بايدن إحباطاتهم بشأن الوضع "غير المقبول وغير المستدام" في غزة إلى بيني جانتس، كانوا يوصلون رسالتهم إلى العدو السياسي الرئيسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

التقت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ووزير الخارجية أنتوني بلينكن مع جانتس، عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى زيادة الضغط على حكومة نتنياهو للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، لكن ذهبت هذه الدعوات أدراج الرياح إلى حد كبير مع تفاقم الأزمة الإنسانية، ولم تتوصل محادثات وقف إطلاق النار إلى انفراجة بعد.

وأشارت "CNN" إلى أنه لم تتم الموافقة على قرار بيني جانتس بالسفر إلى واشنطن العاصمة من قبل الحكومة الإسرائيلية، مما يعني أنه لم يكن برفقة السفير الإسرائيلي في اجتماعاته، وفقًا لمسئول مطلع.

txt

استشهاد 18 شخصًا جراء الجوع فى غزة.. وتحذيرات من وفاة الآلاف

قوة خاصة جيش الاحتلال خان يونس الإحتلال الإسرائيلي سرايا القدس

مواد متعلقة

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

وفاة طفلة نتيجة سوء التغذية فى مجمع الشفاء الطبى بغزة

مسلسل مليحة.. ما هى انتفاضة الأقصى 2000 وأسبابها؟

خبراء فلسطينيون لـ"الدستور": مصر تواصل الضغط للوصول لهدنة قبل رمضان

حماس ترفض ادعاء الأمم المتحدة بارتكاب المقاومة عنفًا جنسيًا

"العشائر الفلسطينية" ترفض التعاون مع الاحتلال فى غزة

"يونيسف": أطفال قطاع غزة يدفعون الثمن الأكبر جراء الحرب

الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين من مدينة حمد شمال خان يونس

الأكثر قراءة

قرارات "المركزي" تؤتي ثمارها سريعًا.. قفزة كبيرة لـ"سندات مصر الدولية" عالميًا

لماذا اتخذ البنك المركزى قرارًا بتطبيق «السعر العادل للجنيه»؟

عطل فنى يضرب فيسبوك

بلومبرج: قيمة الجنيه المصرى لم تتغير كثيرًا أمام الدولار رغم السعر المرن

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأربعاء 6-3-2024

البنك المركزى يعلن انعقاد مؤتمر صحفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

عبد الرحيم طايع

هكذا أحببت الوطن

مدحت بشاى

وكأنه!!

وائل لطفي

ما جريمة هذه الفتاة؟

ماجد حبته

رسالة سلام مصرية أرمينية

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟