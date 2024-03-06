الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

أعلنت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، عن إصابة قوة خاصة من النخبة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ونقل جنودها إلى المستشفيات بعد كمين تعرّضت له شرق خان يونس.

وقبل قليل، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، أن قواتها قصفت بوابل من قذائف الهاون النظامي مقر قيادة وسيطرة للاحتلال جنوب مدينة غزة.



وأضافت سرايا القدس، في بيان لها اليوم، أن قواتها استهدفت ناقلة جند صهيونية من نوع "نمير" بقذيفة التاندوم في شارع 10 جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وأشارت سرايا القدس إلى أنها ستنشر مشاهد من الاستحكام المدفعي على مواضع تجمع جنود وآليات العدو الصهيوني شمال قطاع غزة.



CNN: إدارة بايدن نقلت رسائل قاسية إلى نتنياهو

وأكد تقرير أمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نقلت رسائل قاسية وقوية إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بسبب حرب غزة، من خلال منافسه القوي بيني جانتس، عضو حكومة الحرب الإسرائيلية، وذلك خلال زيارته إلى واشنطن.

وقالت شبكة "سي إن إن" (CNN) الأمريكية، اليوم، إنه عندما نقل كبار مسئولي إدارة بايدن إحباطاتهم بشأن الوضع "غير المقبول وغير المستدام" في غزة إلى بيني جانتس، كانوا يوصلون رسالتهم إلى العدو السياسي الرئيسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

التقت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ووزير الخارجية أنتوني بلينكن مع جانتس، عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى زيادة الضغط على حكومة نتنياهو للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، لكن ذهبت هذه الدعوات أدراج الرياح إلى حد كبير مع تفاقم الأزمة الإنسانية، ولم تتوصل محادثات وقف إطلاق النار إلى انفراجة بعد.

وأشارت "CNN" إلى أنه لم تتم الموافقة على قرار بيني جانتس بالسفر إلى واشنطن العاصمة من قبل الحكومة الإسرائيلية، مما يعني أنه لم يكن برفقة السفير الإسرائيلي في اجتماعاته، وفقًا لمسئول مطلع.