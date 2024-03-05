"العشائر الفلسطينية" ترفض التعاون مع الاحتلال فى غزة

أكد عاكف المصري، المفوض العام للهيئة العليا للعشائر في قطاع غزة، رفض العشائر القاطع لكل محاولات الاحتلال التواصل أو التعامل بأي شكل من الأشكال في قطاع غزة.

وقال المصري، في بيان حصلت الدستور على نسخة منه إن محاولات الاحتلال مرفوضة ومشبوهة، وتسعى إلى خلق الفتنة والبلبلة في المجتمع الفلسطيني.

ونوه المصري إلى أن الهيئة العليا لشئون العشائر في قطاع غزة هى مكون مجتمعي وطني وتقف على مسافة واحدة من كل أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية.

وأكد المصري أن العشائر الفلسطينية ليست بديلاً للفصائل الفلسطينية، إنما هى رديف كفاحي لكل قوى الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن الجهات المعنية في إدارة شئون القطاع والضفة الغربية هى الحكومة الفلسطينية، وأن ترتيب البيت الفلسطيني هو شأن فلسطيني محض.

كما شدد مفوض العشائر الفلسطينية في غزة، على وحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك على حدود الرابع 1967، مشددًا على أن الحل الوحيد هو رحيل الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة في الحرية والدولة الفلسطينية المستقلة.

وأوضح المصري أن المكان الطبيعي لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين لنتنياهو هو المحكمة الجنائية الدولية هو وأركان عصابات من مجرمي الحرب، مضيفًا أن الشعب الفلسطيني قادر على إفشال كل مخططات الاحتلال.

وتابع المصري "العشائر في قطاع غزة ستبقى صمام أمان لنسيجنا المجتمعي ومشروعنا الوطني حتى زوال الاحتلال واستعادة حقوقنا المشروعة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".