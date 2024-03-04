هل تستطيع العشائر المحلية في غزة ملء فراغ حماس بعد الحرب؟

نشرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية في نسختها باللغة الإنجليزية تحليلًا لـ/ سيث جيه فرانتزمان تساءل فيه حول إمكانية أن تملًا العشائر المحلية في غزة محل حركة حماس بعد انتهاء الحرب على غزة.

كتب "فرانتزمان" إنه خلال الشهرين الماضيين، أشارت عدة تقارير إلى أن العشائر الغزية، وهي في الأساس عائلات كبيرة لها نفوذ في مناطق معينة، يمكن أن تلعب دورًا في غزة في المناطق التي هُزمت فيها حماس، والتي يوجد فيها فراغ في السلطة، حيث تفضل إسرائيل عدم قيام السلطة الفلسطينية بالانتقال إلى مناطق في غزة التي لم تعد حمس قادرة عبى السيطرة عليها، وليس من الواضح ما إذا كانت السلطة الفلسطينية ستوافق على العمل مع إسرائيل في هذا الصدد على أي حال.

من سيسطر على المناطق؟

ذكر التحليل أن الجيش الإسرائيلي يفضل عدم إدارة الشؤون المدنية في غزة. وهذا يعني أنه حيثما يوجد مدنيون، يتم فصلهم عمومًا عن الجيش الإسرائيلي، ولا يسعى جيش الإسرائيلي إلى السيطرة على تلك المناطق على المدى الطويل.إذن من سيسيطر على هذه المناطق؟

في شمال غزة، هناك حوالي 300.000 من سكان غزة. وبينما هُزمت حماس ظاهريًا، إلا أنها لا تزال تتمتع بعناصر بين السكان. ويخشى الكثير من الناس خلق بديل لحماس لأنهم يعتقدون أن حماس ستعود وتنتقم.

والجماعات القوية الوحيدة التي قد توفر درعًا ضد فظائع حماس في المستقبل هي العشائر الكبيرة، فحتى حماس تخشى إغضاب العائلات الكبيرة التي تتمتع بالنفوذ والسلطة، وربما تمتلك الأسلحة أيضًا.

واستطرد التحليل أن الجيش الإسرائيلي بدأ في اتخاذ خطوات لاختبار حكم العشائر المحلية في قطاع غزة بعد تدمير حماس، وفقا لتقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط العربية السبت الماضي، وفي يناير الماضي، ذكر تقرير آخر أن إسرائيل تدرس فكرة قيام العشائر بإدارة بعض المناطق. ويتوافق هذا مع فكرة وجود جيوب أو فقاعات إنسانية في غزة.

هل الشراكة ممكنة؟

وتساءل التحليل: هل يمكن للعشائر أن تكون شريكًا جيدًا في غزة؟ ورأى الكاتب إنه بشكل عام، تعتبر القبائل والعشائر مهمة، لكنها ليست بديلًا عن الدولة أو حتى الهياكل الشبيهة بالدولة. كما أنهم لا يتغلبون على العاصفة عندما يحين وقت الدفع. إنهم يميلون إلى الازدهار عندما يكون هناك فراغ شديد في السلطة ويلجأ الناس إلى الاعتماد على الروابط العائلية والعائلات من أجل البقاء.

لكن في نهاية المطاف، تنتصر الحركات السياسية والعسكرية والإرهابية المنظمة بشكل عام عندما تواجه العشائر والقبائل في المنطقة، وأن هناك استثناءات، مثل الدول التي تتجذّر في قبائل كبيرة، أو الدول التي تعتمد عليها كركائز لأجزاء من قوات الدفاع، أو للسيطرة على مناطق معينة من الدولة من خلال استمالتها.

وأوضح الكاتب أن إسرائيل تتمتع بتاريخ طويل من العمل مع العشائر والمجموعات أو القبائل المحلية في مختلف المجالات. على سبيل المثال، تمتع القادة الإسرائيليون الأوائل بعلاقات جيدة مع بعض القبائل البدوية في النقب والجليل أيضًا. خلال الخمسينيات والستينيات في إسرائيل، كان للعديد من القادة العرب التقليديين المحليين علاقات جيدة نسبيًا مع السلطات، على عكس بعض النخب المتعلمة في المناطق الحضرية التي تأثرت بالقومية العربية والشيوعية. وعندما أدارت إسرائيل سيناء في السبعينيات، تمتعت إسرائيل أيضًا بعلاقات ودية نسبيًا مع بعض القبائل البدوية هناك.

ومع ذلك، فإن هذه العلاقات لا تصل إلى أبعد من ذلك. لقد تغيرت غزة عما كانت عليه في الخمسينيات والثمانينيات. هناك عشائر في غزة، وهناك الكثير من الناس الذين يشعرون بالاستياء من حكم حماس. ومع ذلك، فإن الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ يظهر أن الجماعة مستعدة لارتكاب مجازر متطرفة وأنها تتمتع بالحصانة للقيام بذلك. ومن المهم في هذا السياق أن نأخذ في الاعتبار حقيقة أن حماس مدعومة من تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، وتستضيفها قطر، وهي حليف رئيسي للغرب من خارج الناتو.

وهذا يعني أنها، على عكس مختلف العشائر في غزة، تحظى بدعم دولي واسع النطاق. وقد دخلت في كثير من الأحيان في شراكات مع المنظمات غير الحكومية الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، إما علنًا أو سرًا، من خلال توفير شرطتها "لحراسة" قوافل المساعدات على سبيل المثال. وعلى النقيض من العراق أو سوريا، حيث قد تتمتع العناصر القبلية المختلفة بمثل هذه القوة التي تمكنها من الجلوس في الغرفة مع زعماء الدول، فإن العشائر في غزة لا تتمتع بنفوذ إقليمي، على الأقل ليس بشكل واضح.

واختتم الكاتب التحليل بإنه يمكن للقبائل والعشائر أن تساعد في الحكم المحلي، لكنهم يقدرون حياتهم أيضًا، وقد أمضوا مئات السنين في قراءة الطريقة التي تهب بها الرياح في المنطقة واتخاذ الخيارات المعقدة التي يتعين على السكان المحليين اتخاذها في هذه المنطقة، حيث يعيش السكان المحليون. وكثيرًا ما يتم تركها لأهواء الأنظمة والجماعات المختلفة.