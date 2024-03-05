الأردن ينفذ أكبر عملية إنزال جوى للمساعدات الإنسانية فى شمال غزة (فيديو)

قال تامر دلول، مراسل قناة "الغد الإخبارية"، إن الأردن يقوم حاليًا بأكبر عملية إنزال جوي للمساعدات، بأقصى مناطق الشمال في قطاع غزة.

وأشار إلى أن السماء خاصة في منطقة جباليا، تغطت بعشرات المظلات المحملة بالمساعدات الغذائية والطبية، وأكد أن مناطق الشمال تعاني نقص المواد الغذائية والطبية.

الأماكن التى يتم إسقاط المساعدات فيها مكتظة بالسكان والمواطنين

ونوه إلى أن الأماكن التي يتم إسقاط المساعدات فيها، مكتظة بالسكان والمواطنين، وبالتالي فالمساعدات تعتبر طوق النجاة للأهالي في هذه المناطق.

وأضاف أن عمليات الإنزال الجوي الوسيلة الوحيدة لإيصال المساعدات الإنسانية لمناطق الشمال، بسبب دمار الطرق المؤدية لهذه المناطق التي دمر الاحتلال الإسرائيلي البنية التحتية الخاصة بها.

وتابع أن كل مظلة تحمل "مسطح" واحدا من المساعدات، وبالتالي فهي تمثل 20% من تحمله الشاحنات البرية، ولكن هي وسيلة تساعد في إنقاذ الأهالي بالشمال.