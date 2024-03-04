الثلاثاء 05 مارس 2024
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باحث: المعارك قد تجبر إسرائيل على تغير مسارها والهدنة المرتقبة ستطبق خلال الفترة الحالية

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

قال علي عاطف، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن الضغوط الدولية والتغير في الرأي العام الدولي، لم يؤثر حتى الآن بشكل كبير في الضغط على إسرائيل.

وأضاف "عاطف" خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تواصل تحركاتها لوقف التصعيد ورفع المعاناة عن فلسطين، مشيرًا أن بنيامين نتنياهو يصير على إطالة أمد الحرب لمصلحته الشخصية.

ونوه، أن المعارك قد تجبر إسرائيل على تغير مسارها، فضلًا عن صمود الشعب الفلسطيني، والتمسك بارضه، مؤكدًا أن الهدنة المرتقبة ستتطبق خلال الفترة الحالية لمدة أسابيع.

وأشار أن حرب غزة أثرت بشكل كبير على اقتصاد إسرائيل، مضيفًا أن التأثيرات الاقتصادية قد تجبر حكومة بنيامين نتنياهو للتراجع عن أفكاره المتطرفة، بالإضافة إلى الضغوط الشعبية بالشارع الإسرائيلي.

وتابع، أن مصر تعتبر الداعم الأول للأشقاء في فلسطين منذ سنوات وليس الأزمة الحالية، مؤكدًا أن الدولة المصرية قبل اندلاع الحرب أطلقت مبادرات من أجل إعمار قطاع غزة منذ عقود.

المعارك باحث الهدنة اكسترا نيوز علي عاطف الشعب الفلسطيني

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